Ruské rakety podle USA usmrtily na východě Polska dva lidi. Jak odpoví NATO?

Při výbuchu na východě Polska nedaleko hranic s Ukrajinou přišli v úterý odpoledne o život dva lidé. Podle nejmenovaného vysoce postaveného představitele amerických tajných služeb na místo dopadly ruské rakety, informuje agentura AP. Ve středu se kvůli incidentu sejdou na žádost Polska velvyslanci NATO.

Reklama

Rusko v úterý opět masivně ostřelovalo ukrajinské území včetně západu země, který hraničí s Polskem. Polsko je členem NATO, polský premiér Mateusz Morawiecki svolal krizové zasedání bezpečnostní rady.

Severoatlantická aliance situaci sleduje a vede konzultace s členskými státy. Uvedl to šéf NATO Jens Stoltenberg po telefonátu s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Dodal, že je důležité, aby byla všechna fakta ověřena. Polské úřady původ exploze zatím veřejně neurčily, Rusko zprávy o svém zapojení odmítlo.

Ve středu se na žádost Polska sejdou velvyslanci NATO, napsala agentura Reuters s odvoláním na dva evropské diplomaty. Učiní tak na základě článku 4 smlouvy NATO, který hovoří o tom, že státy spolu budou konzultovat vždy, když podle názoru kteréhokoliv z nich bude ohrožena jeho územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost.

Portál gazeta.pl píše, že výbuch nastal v sušírně obilí v obci Przewodów v Lubelském vojvodství. Polská policie zatím neuvedla nic k tomu, co bylo jeho příčinou.

Polský premiér Morawiecki svolal na úterní večer krizové zasedání nejdůležitějších bezpečnostních činitelů v zemi. „V souvislostí s krizovou situací, která nastala, premiér Morawiecki po dohodě s prezidentem Andrzejem Dudou svolali schůzku... se členy výboru pro národní bezpečnost a obranu,” uvedl mluvčí vlády Piotr Müller. Na schůzce jsou kromě premiéra ministři obrany, vnitra, spravedlnosti, šéf resortu zahraničí a ministr, který má na starosti tajné služby, , dále pak náčelník generálního štábu a policejní ředitel.

Reklama

Mluvčí Pentagonu Patrick Ryder v televizi CNN řekl, že Spojené státy „vědí o zprávách o tom, že ruské rakety zasáhly jisté místo v Polsku nedaleko ukrajinské hranice”, ale v současnosti nemají informace, aby je mohly potvrdit, a dále je prověřují. Podobně se vyjádřil i Bílý dům.

Polský generál Stanislaw Koziej doporučuje polské vládě, aby se obrátila na NATO se žádostí, aby podél polsko-ukrajinské hranice vznikla předsunutá zóna protiraketové obrany, která by zasahovala i nad západní část Ukrajiny. „Jde o to, aby šlo včas sestřelovat rakety letící k hranici ještě před ní,” uvedl Koziej. Předpokládá, že Rusko nechtělo zaútočit na území NATO, ale že používá stále méně přesné rakety. Generál Mieczyslaw Bieniek řekl, že situace je vážná, protože zemřeli dva lidé. „Jsem silně přesvědčen o tom, že šlo o zbloudilé střely, které dopadly na naše území,” uvedl v televizi TVN24. Dodal, že na ukrajinské straně hranice je důležitý železniční uzel a že možná ten se Rusové snažili zasáhnout.

Ruská armáda v úterý odpoledne na ukrajinské území vypálila desítky raket, zasáhly i cíle na západě země. Dopadly také na město Kovel v severozápadním cípu Ukrajiny nedaleko hranice s Polskem a Běloruskem, píše onet.pl.