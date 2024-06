Riziko, že se konflikt v Gaze přelije do Libanonu, roste, varuje šéf unijní diplomacie

Riziko, že se konflikt na Blízkém východě přelije na jih Libanonu, je podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella každým dnem vyšší. Borrell to uvedl během jednání unijních ministrů zahraničí v Lucemburku.

„Jsme na prahu rozšíření války,” řekl Borrell. Hizballáh podporovaný Íránem začal na Izrael útočit nedlouho po teroristických útocích hnutí Hamás na Izrael z loňského 7. října. Jak Hizballáh uvedl, s útoky nepřestane, dokud v Pásmu Gazy nezavládne příměří. Vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh pak minulý týden varoval, že pokud Izrael zaútočí na jeho pozice v Libanonu, mohl by se terčem útoků hnutí stát i Kypr, který podle Nasralláha s židovským státem vojensky spolupracuje.

„Je absolutně nepřijatelné vyhrožovat suverénnímu státu Evropské unie,” uvedl dnes řecký ministr zahraničí Jorgos Gerapetritis. „Stojíme při Kypru a budeme se všichni společně bránit proti všem druhům hrozeb přicházejících od teroristických organizací,” dodal. Situaci mezi Izraelem a Hizballáhem označila za znepokojivou i německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. „Další eskalace by byla pro lidi v regionu katastrofou,” dodala s tím, že Libanon brzy navštíví.

V posledním týdnu vzrostly obavy, že by letitý konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem zostřený izraelskou ofenzivou v Pásmu Gazy mohl přerůst ve válku.

Pat v pásmu Gazy

Před začátkem jednání Borrell také hovořil o špatné humanitární situaci v Pásmu Gazy. V této souvislosti poznamenal, že se část potravinové pomoci do oblasti vůbec nedostává a kazí se na přechodech. Dále zmínil nefungující distribuci pomoci uvnitř pásma a řekl, že se na místě rozpadá občanská společnost. Podle šéfa unijní diplomacie je naléhavě zapotřebí v Pásmu Gazy příměří, aby se tam mohla dostat humanitární pomoc. Borrell rovněž uvedl, že EU podporuje plán na příměří, který nedávno představil americký prezident Joe Biden. V tuto chvíli ale podle Borrella nemá ani jedna z válčících stran vůli na plán přistoupit.

V Pásmu Gazy bojuje izraelská armáda s hnutím Hamás v odvetě za jeho teroristický útok na Izrael z loňského 7. října a Hizballáh je spojencem Hamásu. Obě hnutí podporuje Írán, který je dlouhá léta úhlavním nepřítelem Izraele.

