Tři evropské země formálně uznali Palestinu jako stát. Terorismus se vyplácí, reaguje Izrael

Norsko, Irsko a Španělsko formálně uznají Palestinu jako stát. Oznámili to podle agentury Reuters premiéři tří evropských zemí. Bez uznání palestinského státu nemůže nastat mír na Blízkém východě, uvedl norský premiér Jonas Gahr Störe a dodal, že uznání vstoupí v platnost 28. května. Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac nařídil izraelským velvyslancům v Irsku a Norsku, aby se okamžitě vrátili do Izraele ke konzultacím a stejným krokem pohrozil Španělsku. Naopak palestinská samospráva a konkurenční hnutí Hamás ve svých prohlášeních uznání třemi evropskými zeměmi uvítaly.

„Nemůže být mír na Blízkém východě, pokud tu nebude uznání,“ cituje Reuters norského premiéra, jehož země je horlivým podporovatelem takzvaného dvoustátního řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Sociálnědemokratický politik zároveň zdůraznil, že palestinské hnutí Hamás a další radikální skupiny nejsou podporovateli dvoustátního řešení. Skandinávská země podle něj bude „nahlížet na Palestinu jako na nezávislý stát se všemi z toho vyplývajícími právy a závazky“.

Také některé země Evropské unie v uplynulých týdnech naznačily, že se chystají palestinský stát uznat, neboť takzvané dvoustátní řešení je nezbytné pro trvalý mír v regionu. Irsko a Španělsko tak učinily ještě dnes krátce po Norsku.

Koordinovaný krok

„Irsko, Norsko a Španělsko oznamují, že uznáváme stát Palestinu,“ potvrdil irský premiér Simon Harris a dodal, že očekává připojení dalších zemí v následujících týdnech. „Každý z nás nyní podnikne příslušné kroky na národní úrovni, nezbytné k nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí,“ dodal Harris. Potvrdil, že šlo o koordinovaný krok tří zemí, který má napomoci řešení izraelsko-palestinského konfliktu prostřednictvím existence dvou států.

Také španělský premiér Pedro Sánchez oznámil uznání palestinského státu. Vláda uznání schválí 28. května, řekl socialista ve španělském parlamentu.

Ostrá kritika od Izraele

Uznání palestinského státu vyvolalo ostrou diplomatickou reakci Izraele, který povolal zpátky své velvyslance z Irska a Norska. „Irsko a Norsko se dnes chystají vyslat vzkaz Palestincům a celému světu: Terorismus se vyplácí,“ řekl šéf izraelské diplomacie Kac.

„Poté, co, teroristická organizace Hamás spáchala největší masakr Židů od šoa, poté, co spáchal nejstrašnější sexuální zločiny, jaké svět viděl, se tyto země rozhodly odměnit Hamás a Írán a uznat palestinský stát,“ dodal Kac. Přístup tří evropských zemí podle něj znamená „křivdu vůči památce obětí ze 7. října“ a „podrývá právo Izraele na sebeobranu“. Kac zdůraznil, že uznání by mohlo zkomplikovat snahy Izraele o návrat rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy a také úsilí o příměří.

Dnešní diplomatické kroky se odehrávají v kontextu války mezi Izraelem a Hamásem, kterou spustil teroristický útok Hamásu a dalších radikálních skupin na Izrael z loňského 7. října. Při něm bylo podle agentury AFP zabito více než 1170 lidí, většinou civilistů, a 252 lidí bylo vzato jako rukojmí. Izrael přísahal, že Hamás zničí, a zahájil rozsáhlou protiofenzivu, při níž umírají také civilisté. Dohromady bylo podle zdravotnických úřadů v Gaze ovládaných Hamásem při izraelských útocích zabito 35 647 lidí.

Palestinci krok vítají

Úřad šéfa palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse oznámení Norska, Španělska a Irska uvítal a ocenil podporu, kterou tyto tři země v posledních letech projevovaly vůči právům palestinského lidu, a také jejich hlasování ve prospěch palestinského sebeurčení na mezinárodních fórech. Samospráva dále vyzvala další evropské země, aby následovaly příkladu trojice a uznaly palestinský stát, „aby bylo dosaženo dvoustátního řešení založeného na mezinárodních rezolucích a hranicích z roku 1967“, kdy Izrael začal okupovat Západní břeh Jordánu, východní část Jeruzaléma a Pásmo Gazy.

Rozhodnutí Norska, Španělska a Irska uvítala také Organizace pro osvobození Palestiny (OOP). Generální tajemník její výkonné komise Husajn Šajch na síti X napsal, že jsou to „historické chvíle“ a že jde o „cestu ke stabilitě, bezpečnosti a míru v regionu“.

Hnutí Hamás uvedlo, že uznání palestinského státu Norskem, Irskem a Španělskem je velmi důležité. „Považujeme to za důležitý stupeň směrem k potvrzení našeho práva na zemi a zřízení palestinského státu s hlavním městem Jeruzalémem,“ prohlásil Hamás a vyzval země napříč světem, aby i ony uznaly „legitimní národní práva“ Palestinců.

Od Španělska a Irska se dnešní krok očekával. Podle bruselského serveru Politico se také vědělo, že se k nim připojí ještě nejméně jedna další země, ale až nyní je jasné, že jde o Norsko. Hovořilo se také o možném uznání ze strany Belgie, Slovinska a Malty, které se už také vyjádřily v tomto smyslu, ale uznání palestinského státu těmito zeměmi se očekává později.

Politico poznamenalo, že dosud jedinou zemí EU, která uznala palestinskou státnost jako členská země, bylo Švédsko. Některé další země tak učinily ještě před vstupem do EU. Česká republika podle prohlášení ministerstva zahraničí samostatný nezávislý palestinský stát neuznává. Uznání učinilo Československo v 80. letech v kroku, který byl podle české diplomacie poplatný tehdejší době. Dnes český premiér Petr Fiala v rozhovoru s Blesk.cz řekl, že Palestinu nemá smysl uznat jako stát, když není jasné, kdo a na jakém území ji představuje.

