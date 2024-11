Borrell vyzývá k pozastavení pravidelného politického dialogu s Izraelem

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell navrhuje členským státům EU, aby sedmadvacítka pozastavila pravidelný politický dialog s Izraelem. Přivedly ho k tomu zprávy různých nezávislých mezinárodních organizací, podle kterých Izrael porušuje lidská práva a mezinárodní humanitární právo. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na činitele v EU.

Borrell svůj návrh přednesl ústně stálým zástupcům při EU a jednat by se o něm mělo v pondělí na schůzce ministrů zahraničí.

Politický dialog mezi EU a Izraelem upravuje takzvaná asociační dohoda z roku 2000. Jejím cílem je posilování vzájemných vztahů a rozvoj partnerství mezi EU a Izraelem. DPA připomíná, že v dokumentu se píše o tom, že jejich vzájemné vztahy jsou založené na dodržování lidských práv a demokratických principů.

Borrell už v říjnu oznámil, že chce s ministry zahraničí jednat o způsobu, jakým Izrael vede válku v Pásmu Gazy proti teroristickému hnutí Hamás a v Libanonu proti šíitskému militantnímu hnutí Hizballáh. Irsko a Španělsko už před delší dobou daly najevo, že by chtěly přezkoumat dohodu s Izraelem. V ní jde kromě politického dialogu také o hospodářskou spolupráci v oblastech, jako je průmysl, energetika, doprava a turistika. Diplomaté podle DPA zdůrazňují, že přerušit politický dialog neznamená pozastavit asociační dohodu.

Návrh nejspíše neprojde

Aby Borrellův návrh prošel, musely by ho podpořit všechny státy sedmadvacítky. To však není pravděpodobné, protože země jako Česko a Maďarsko doposud jasně stály na straně Izraele. Unijní činitelé podle DPA vysvětlují, že z Borrellova pohledu by už samotná diskuze o pozastavení dialogu s Izraelem mohla být jasným politickým signálem.

DPA píše, že tento návrh by mohl být poslední Borrellovou iniciativou v čele unijní diplomacie. Za jeho nástupkyni členské státy v létě vybraly bývalou estonskou premiérku Kaju Kallasovou. Postu se bude moci ujmout, až Evropský parlament dá zelenou nové Evropské komisi.

