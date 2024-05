Izrael reaguje na soud v Haagu: Vedeme spravedlivou válku v souladu s mezinárodním právem

Izrael podle společného prohlášení jeho ministerstva zahraničí a Národní bezpečnostní rady neprováděl a nebude v Rafáhu provádět vojenské operace, které by mohly vést ke zničení palestinské populace, celkově, nebo zčásti, píše server The Times of Israel (ToI). Tel Aviv tak reagoval na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu (ICJ), podle něhož má Izrael mimo jiné zastavit ofenzivu v Rafáhu na jihu Pásma Gazy, především aby předešel dalšímu umírání a utrpení palestinských civilistů.

„Po hrozivém teroristickém útoku (7. října) Izrael zahájil spravedlivou obrannou válku s cílem zlikvidovat teroristickou organizaci Hamás a osvobodit své rukojmí. Činí tak v souladu s právem na obranu svého území a občanů a při dodržování mezinárodního práva a svých morálních hodnot,“ stojí v prohlášení.

Kromě zastavení vojenské ofenzivy v Rafáhu nařídil soud v Haagu Izraeli zajistit neomezený přístup humanitární pomoci a umožnit do Pásma Gazy vstoupit a pracovat vyšetřovacím týmům, které by z pověření orgánů OSN sbíraly možné důkazy ohledně údajného páchání genocidy na Palestincích, z něhož Izrael viní Jihoafrická republika a Izrael to odmítá. Dnešní rozhodnutí soudu v širším případu o údajné genocidě označil Izrael za „chybné, nehorázné a odporné“.

„Izrael bude pokračovat ve svých snahách vpouštět humanitární pomoc do Pásma Gazy a v souladu s právem omezovat, jak jen to bude možné, škodu na civilním obyvatelstvu v Pásmu Gazy," pokračuje dále prohlášení vysokých izraelských úřadů.

Děsivé statistiky

Soudní panel ICJ své dnešní rozhodnutí opíral mimo jiné o údaje úřadů OSN, podle nichž mají boje v Pásmu Gazy devastující dopady na tamní život - k začátku května bylo poničeno 370 tisíc bytů či domů, z toho 79 tisíc úplně, objem ekonomiky poklesl o 81 procent a zranění utrpělo nebo zahynulo pět procent veškeré tamní populace. Podle údajů palestinských zdravotnických úřadů ovládaných Hamásem v průměru v Pásmu Gazy zemře 155 lidí denně následkem bojů, a to včetně bojovníků islamistických organizací, s nimiž Izrael vede válku, ačkoliv civilisté tvoří většinu obětí.

Rafáh na jihu Pásma Gazy se ohniskem bojů stává až v posledních týdnech. Město, v němž se ještě v dubnu podle odhadů OSN ukrývalo kolem 1,4 milionu lidí, nyní asi 800 tisíc z nich opustilo. Byli nuceni se přemístit do vyznačených oblastí severním směrem. Podle OSN však není jisté, že tam budou moci žít v uspokojivých podmínkách s přístupem k základním potřebám - i to ve svém rozhodnutí podle předsedy ICJ Navafa Saláma bral soud v Haagu v potaz.

Izrael ofenzivu do Pásma Gazy zahájil loni v říjnu po teroristických útocích Hamásu, při nichž radikálové zabili na 1200 lidí a dalších 250 unesli na palestinské území; tam jich podle údajů deníku Haarec stále přebývá 128, z nichž 39 je podle dostupných informací po smrti.

Ve válce musíme pokračovat

Člen izraelského válečného kabinetu Benny Ganc, který byl před válkou jedním z lídrů opozice, v reakci na nařízení haagského soudu uvedl, že Izrael musí ve válce pokračovat.

„Izrael zahájil spravedlivé a nezbytné válečné tažení poté, co brutální teroristická organizace zmasakrovala naše občany, znásilnila naše ženy, unesla naše děti a odpálila rakety na centra našich měst,“ uvedl Ganc v prohlášení. Ministr trvá na tom, že židovský stát je „povinen pokračovat v boji za návrat svých rukojmích a zajištění bezpečnosti svých občanů, a to kdykoli a kdekoli - včetně Rafáhu“.

Kancelář ministra současně oznámila, že Ganc po rozhodnutí soudu telefonicky hovořil s americkým ministrem zahraničí Anthonym Blinkenem. Ganc v rozhovoru ocenil podporu, kterou USA poskytují Izraeli a jeho úsilí bránit svou existenci, zatímco šéf americké diplomacie zdůraznil, že je zapotřebí zlepšit humanitární situaci v Gaze.

Spojené státy jsou hlavním zahraničním partnerem Izraele, který rovněž disponuje právem veta v Radě bezpečnosti OSN. Na tu se podle dnešního prohlášení hodlá obrátit JAR ve věci vymáhání rozhodnutí ICJ, jehož rozhodnutí jsou finální a závazná, neopírají se však o žádné vymáhací pravomoci samotného soudu.