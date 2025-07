Republikáni chtějí, aby se opera ve Washingtonu jmenovala po Melanii Trumpové

Republikáni v americké Sněmovně reprezentantů usilují o přejmenování Opery Kennedyho centra ve Washingtonu na Operu první dámy Melanie Trumpové. Pasáž o přejmenování opery v kulturní instituci zahrnuli do pozměňovacího návrhu zákona o rozpočtu ministerstva vnitra. Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) a dalších vládních agentur na příští rok. Pro zavedení opatření musí zákon schválit Sněmovna reprezentantů a Senát. Píší o tom americká média.

Pozměňovací návrh, který mění název opery s kapacitou 2364 míst, po koncertní síni druhého největšího sálu v celém kulturním komplexu, v úterý schválil sněmovní výbor pro rozpočtové prostředky v poměru 35 ku 22. K republikánům se v hlasování pro návrh přidala demokratická kongresmanka Marie Gluesenkampová Perezová.

Republikánský kongresman Mike Simpson ze státu Idaho, který pozměňovací návrh představil, uvedl, že je přejmenování opery „vynikající způsob“, jak ocenit podporu první dámy a její „odhodlání podporovat umění“. První dáma je podle tradice čestnou předsedkyní správní rady Kennedyho centra.

Americký prezident Donald Trump v únoru odvolal členy správní rady Kennedyho centra jmenované bývalým prezidentem Joem Bidenem a jmenoval sebe samého jejím předsedou. Na post prozatímního ředitele instituce poté jmenoval bývalého šéfa tajných služeb a svého dlouholetého poradce Richarda Grenella.

„Převzali jsme Kennedyho centrum. Nelíbilo se nám, co uváděli, a řada dalších věcí. Máme ale zcela novou skupinu lidí, která se toho ujme. Já se stanu předsedou a zajistíme, aby to bylo dobré, a nebude to woke,“ prohlásil tehdy Trump. Woke je výraz často označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Ve Spojených státech termín mnohdy pejorativně používají republikáni a jim naklonění komentátoři.

