Putin: V vítězství na Ukrajině jaderné zbraně nepotřebujeme

Rusko nepotřebuje k vítězství ve válce na Ukrajině jaderné zbraně, prohlásil na ekonomickém fóru v Petrohradu ruský prezident Vladimir Putin. Agentura Reuters to označuje za dosud nejsilnější signál od šéfa Kremlu, že nesáhne k jadernému úderu. Putin také uvedl, že nepočítá s mobilizací, ruská armáda má dostatek dobrovolníků. Od začátku roku podle něj na Ukrajině dobyla 47 vesnic.

Putin na jednu stranu prohlásil, že Rusko nemá potřebu přemýšlet o jaderné válce a lidé by o tomto tématu měli přestat diskutovat. Na druhou stranu ale zdůraznil, že Rusko má více jaderných zbraní než Evropa, a podotkl, že na rozdíl od Ruska a Spojených států nemá Evropa systém včasného varování.

Ruská jaderná doktrína, která umožňuje nasazení jaderných zbraní jen ve výjimečném případě, pokud by byla ohrožena suverenita a teritoriální integrita země, se dá změnit, poznamenal dále ruský prezident. „Totéž se týká jaderných testů. V případě potřeby testy uskutečníme, ale zatím taková potřeba není,“ řekl šéf Kremlu, který od útoku na Ukrajinu z února 2022 opakovaně naznačoval možnost použití jaderných zbraní.

Putin: Máme dostatek dobrovolníků

Ruský prezident dále vyjádřil přesvědčení, že jeho země na Ukrajině postupuje a podaří se jí naplnit válečné plány. Od začátku roku se podle něj ruské armádě upsalo přes 160 tisíc lidí, a má tedy dostatek dobrovolníků.

Putin také zopakoval, že zváží posílání zbraní protivníkům západních zemí, které dodávají zbraně Ukrajině. „Ale nejsem připraven říci, že to uděláme zítra,“ dodal.

Rusko na Ukrajině vede válku už třetím rokem. Za tu dobu si na obou stranách vyžádala statisíce mrtvých a zraněných.

