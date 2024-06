Rusové ruší evropské satelitní vysílání. Dětem ve Francii pouštěli válku

Ruské útoky na satelity se nejhůř projevily na vysílání BabyTV, která místo pořadu pro děti vysílala výjevy z války. Nizozemský satelitní provider Ziggo proto odstranil BabyTV z nabídky. Útoky probíhají již měsíce, upozorňuje agentura Bloomberg.

Válčená propaganda šířená nejmodernějšími telekomunikačními technologiemi. To není nic nového. Internetové stránky a sociální sítě jsou plné různých sdělení, které by bylo možné označit za přímo ruskou či alespoň proruskou propagandu. Podle nejnovějších dokumentů francouzské Agence Nationale des Frequences (obdoba Českého telekomunikačního úřadu), na které upozornila agentura Bloomberg, však Rusko používá také jiné prostředky – satelitní vysílání.

„Nejméně tři satelity společnosti Eutelsat byly od poloviny března do konce května několikrát napadeny,“ cituje Bloomberg osobu obeznámenou se situací. „Útoky byly vedeny z velkých stanic,“ stojí v materiálu, který Agence Nationale des Frequences zaslala mezinárodní Radio Regulations Board. Ta se vážnou situací bude zabývat na svém příštím zasedání.

Válka místo pohádek

Situace je zvlášť závažná, protože kvůli zmíněným zásahům byla na dětském kanále BabyTV místo plánovaného programu pro děti vysílána ruská válečná propaganda.

Kvůli tomu nizozemský satelitní operátor Ziggo přistoupil k blokování stanice, kterou vlastní Disney Channel.

Francouzské satelity přitom nebyly jediné, které se staly cílem útoků. Pravděpodobně stejná skupina zaútočila také na telekomunikační zařízení na Ukrajině, v Portugalsku a na švédské satelity. Právě ty pak narušilo vysílání původem z Moskvy, Kaliningradu či Krymu.

Rusko posiluje propagandu

Rusko na propagandu vynakládá stále více prostředků, a to zejména na natáčení filmů. Výdaje na snímky o válce a o globálním konfliktu se Západem vzrostly od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu o 350 procent oproti předválečnému stavu, upozornil ruský server Agenstvo. Po invazi fond kinematografie a ministerstvo kultury poskytly v uplynulých dvou letech celkem 4,7 miliardy rublů (asi 1,2 miliardy korun) na snímky o válkách s ruskou či sovětskou účastí a o konfliktu se Západem.

V posledním předválečném roce 2021 výdaje na takové filmy činily jen 640 milionů rublů (asi 160 milionů korun), píše portál s tím, že podrobnějších údajů se mu nepodařilo dopátrat.

Nejdražší z již natočených filmů pro stát byl snímek Vozduch (Vzduch) režiséra Alexeje Germana mladšího o sovětských letcích za druhé světové války, který měl premiéru letos v lednu. Film stál celkem 783 milionů rublů, z čehož stát přispěl sumou 405 milionů. Celkem utržil půl miliardy rublů, když na film se do kin přišlo podívat 1,5 milionu diváků.