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newstream.cz Politika Putin chce dělat mírotvorce. Nabízí pomoc s ukončením války Íránu a USA

Putin chce dělat mírotvorce. Nabízí pomoc s ukončením války Íránu a USA

Vladimir Putin
ČTK
ČTK, fry
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Vladimir Putin nabízí pomoc s ukončením konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy. Moskva je podle něj připravena udělat vše, co je v jejích silách, aby přispěla k urovnání situace. Nabídka přichází v době, kdy samotné Rusko dál vede válku proti Ukrajině a dosavadní pokusy o její ukončení selhaly.

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva je připravena podniknout kroky, které by mohly přispět k ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy. Řekl to při jednání s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem v Turkmenistánu, kde se v pátek uskuteční summit Společenství nezávislých států. „Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom přispěli k urovnání této situace,“ uvedl Putin podle agentury AFP. Konflikt začal 28. února americkými a izraelskými údery na Írán, které Washington a Tel Aviv zdůvodnily mimo jiné snahou zabránit Teheránu získat jadernou zbraň. Diplomatická jednání mezi Íránem a Spojenými státy se mezitím podle dostupných informací dostala do slepé uličky.

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Moskva znovu zaútočila na Česko kvůli odstranění sochy maršála Ivana Koněva. Ruská diplomacie označila postup českých úřadů za „naprosté barbarství“, zatímco Slovensko pochválila za nový pomník na Dukle. Současně varovala NATO před dalším posilováním sil v Pobaltí.

ČTK, fry

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Putin nabízí mír, vlastní válka pokračuje

Putinova nabídka přichází v době, kdy se Rusku samotnému nedaří ukončit válku proti Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala na jeho příkaz v únoru 2022. Všechny dosavadní pokusy o dosažení mírového řešení selhaly. Americký prezident Donald Trump se od svého návratu do Bílého domu snaží mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovat dohodu, zásadního průlomu ale zatím nedosáhl. Ukrajina v minulosti opakovaně navrhovala okamžité zastavení bojů a následná jednání, zatímco Rusko případné příměří podmiňuje splněním řady požadavků. Ukrajinští zástupci se mají v pátek a v sobotu znovu sejít s americkými vyjednávači.

Moskvu a Teherán pojí úzké vztahy

Rusko a Írán jsou spojenci a Teherán Moskvu v její válce proti Ukrajině podporoval dodávkami dronů. Podle médií naopak Rusko poskytovalo Íránu zpravodajské informace využívané při útocích na americké síly na Blízkém východě. Moskva zároveň z konfliktu v regionu nepřímo ekonomicky těžila, protože napětí přispělo k růstu cen ropy.

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