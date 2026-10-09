Putin chce dělat mírotvorce. Nabízí pomoc s ukončením války Íránu a USA
Vladimir Putin nabízí pomoc s ukončením konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy. Moskva je podle něj připravena udělat vše, co je v jejích silách, aby přispěla k urovnání situace. Nabídka přichází v době, kdy samotné Rusko dál vede válku proti Ukrajině a dosavadní pokusy o její ukončení selhaly.
Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že Moskva je připravena podniknout kroky, které by mohly přispět k ukončení války mezi Íránem a Spojenými státy. Řekl to při jednání s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem v Turkmenistánu, kde se v pátek uskuteční summit Společenství nezávislých států. „Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom přispěli k urovnání této situace,“ uvedl Putin podle agentury AFP. Konflikt začal 28. února americkými a izraelskými údery na Írán, které Washington a Tel Aviv zdůvodnily mimo jiné snahou zabránit Teheránu získat jadernou zbraň. Diplomatická jednání mezi Íránem a Spojenými státy se mezitím podle dostupných informací dostala do slepé uličky.
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Politika
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Putin nabízí mír, vlastní válka pokračuje
Putinova nabídka přichází v době, kdy se Rusku samotnému nedaří ukončit válku proti Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala na jeho příkaz v únoru 2022. Všechny dosavadní pokusy o dosažení mírového řešení selhaly. Americký prezident Donald Trump se od svého návratu do Bílého domu snaží mezi Ruskem a Ukrajinou zprostředkovat dohodu, zásadního průlomu ale zatím nedosáhl. Ukrajina v minulosti opakovaně navrhovala okamžité zastavení bojů a následná jednání, zatímco Rusko případné příměří podmiňuje splněním řady požadavků. Ukrajinští zástupci se mají v pátek a v sobotu znovu sejít s americkými vyjednávači.
Moskvu a Teherán pojí úzké vztahy
Rusko a Írán jsou spojenci a Teherán Moskvu v její válce proti Ukrajině podporoval dodávkami dronů. Podle médií naopak Rusko poskytovalo Íránu zpravodajské informace využívané při útocích na americké síly na Blízkém východě. Moskva zároveň z konfliktu v regionu nepřímo ekonomicky těžila, protože napětí přispělo k růstu cen ropy.
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