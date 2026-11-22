Kvantové počítače dostaly první práci. Místo nových léků hlídají elektrickou síť
Velké sliby kvantových počítačů jsou možná ještě desítky let daleko. Kvantový software se ale už testuje v energetice, pomáhá od stability elektrických sítí po materiály pro solární články a vodík.
Argumenty ve prospěch kvantových počítačů se roky opíraly o ambiciózní sliby. Stroje měly simulovat chování molekul a pomáhat tak s objevováním nových léků, případně optimalizovat dodavatelské řetězce či letové řády aerolinek. Řada nejvelkolepějších cílů je ovšem nejspíš stále roky, ne-li desítky let daleko, konstatuje web CNBC.
Kvantový software, tedy algoritmy navržené tak, aby složité problémy řešily rychleji než konvenční počítače, se přesto už zkouší na mnohem bližším úkolu. Tím je podle portálu energetická transformace. Od udržování stability elektrických sítí až po hledání lepších materiálů pro solární články a výrobu vodíku.
Z velkých slibů se stalo hledání okamžitého uplatnění
Jednou z firem, které technologii nasazují právě v energetice, je prý Phasecraft. Kvantovou softwarovou společnost založili v anglickém Bristolu v roce 2019. V roce 2025 získala v investičním kole série B 34 milionů dolarů a letos v září ohlásila, že zřídí americké sídlo v Arlingtonu ve Virginii. „Existují obrovské příležitosti k řešení problémů, které jsou důležité pro energetickou bezpečnost a zároveň komerčně hodnotné,“ řekl CNBC spoluzakladatel a generální ředitel Phasecraftu Ashley Montanaro.
Britská firma přitom na tomto poli zdaleka není sama. Společnost Quantinuum, která vznikla sloučením Cambridge Quantum a Honeywell Quantum Solutions a v červnu vstoupila na burzu Nasdaq, technologii využívá k modelování materiálů pro vodíkové palivové články v dopravě. S partnery navíc pracuje na materiálech pro zachytávání uhlíku.
Další britský hráč, ORCA Computing, vzešel z Oxfordské univerzity. S ropným koncernem BP se spojil, aby lépe porozuměl tomu, čím se řídí fyzikální, chemické a biologické vlastnosti molekul. Výsledky by mohly pomoci vysvětlit, jak hoří biopaliva a jak dosáhnout jejich efektivnějšího spalování.
Státy i ropné koncerny bedlivě sledují, co kvantum dokáže
V samostatném projektu se ORCA spojila s japonskou softwarovou firmou JIJ. Společně se pustily do dilematu, které energetické společnosti řeší dnes a denně. Které zdroje a kdy zapnout či vypnout, aby pokryly poptávku s co nejnižšími náklady.
Na projektu se kromě BP podílelo i britské národní centrum kvantových výpočtů NQCC. Laboratoř je součástí vládou podporované agentury UK Research and Innovation. Účast NQCC, stejně jako americké agentury ARPA-E, naznačuje, že potenciál kvantového softwaru v energetice bedlivě sledují vlády. A s nimi i firmy typu BP.
Stabilita sítě jako nejcennější zakázka
Pro Phasecraft má prioritu stabilita a optimalizace elektrických sítí. Firma spolupracuje s nezávislým provozovatelem britské energetické soustavy NESO, který vyvažuje nabídku a poptávku po energii v Anglii, Skotsku a Walesu. Společně řeší optimalizační úlohy včetně řízení toků elektřiny a odpojování jednotlivých částí sítě při mimořádných událostech. Software podle firmy tyto úlohy zvládá až tisíckrát rychleji než konvenční výpočetní technika.
Velký zájem o své řešení Phasecraft očekává zejména v Asii. Elektrifikace tam rychle postupuje, a sítě proto musejí být stále odolnější. Mají totiž vyvažovat vysokou a dál rostoucí poptávku s nestálými dodávkami z obnovitelných zdrojů.
Úzkým hrdlem vodíku je iridium
Phasecraft se zároveň s britským výrobcem solárních článků Oxford PV podílí na vývoji nových materiálů pro fotovoltaiku. Ty by měly pracovat efektivněji než současné články. V dalším projektu se spojil s londýnskou burzovní firmou Johnson Matthey, která vyvíjí speciální materiály, s Harvardovou univerzitou a bostonským specialistou na kvantový hardware QuEra. Práci zastřešuje americká vládní agentura ARPA-E. Cílem je objevit nové katalyzátory, které by snížily závislost na vzácných kovech, jako je iridium. To je dnes pro výrobu vodíku klíčové.
Na otázku, proč se Phasecraft soustředí na energetiku, a ne na odvětví, která se mohou zdát lukrativnější, Montanaro odpověděl, že výnosy jsou i tady. „Když se to podaří, komerční návratnost je skutečná. Efektivnější energetické sítě znamenají nižší provozní náklady a větší hodnotu ze stávající infrastruktury,“ uvedl.
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