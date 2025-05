Trump chce zvýšit cla na ocel. Nikdo je neobejde, říká

Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšit clo na dovoz ocele do Spojených států na 50 procent ze současných 25 procent. Řekl to na setkání se zaměstnanci ocelárny U.S. Steel v Pensylvánii.

Zvýšení cla má posílit americký ocelářský průmysl. Později na své sociální síti Truth Social napsal, že vyšší clo se bude vztahovat i na hliník a vstoupí v platnost 4. června."Nikdo nebude moci tato cla obejít," řekl Trump před dělníky.

Trump oznámil zavedení cla 25 na veškerý dovoz ocele a hliníku v únoru. V platnost toto clo vstoupilo 12. března a platí pro všechny země. Opatření podle jeho administrativy podpoří produkci ocele a hliníku v USA.

Trump v Pensylvánii také pochválil fúzi mezi U.S. Steel a japonským konkurentem Nippon Steel, kterou minulý týden podpořil. Bližší podrobnosti o fúzi zatím nejsou příliš známé, upozornila agentura AFP. Trump ale ujistil, že Nippon Steel hodlá vložit 307,5 miliardy korun do budoucnosti U.S. Steel a ocelárna bude nadále pod kontrolou Spojených států. Nippon se také zavázal udržovat vysoké pece U.S. Steel v plném provozu po dobu minimálně deseti let a nebude propouštět.

Na Česko a Evropskou unii bude mít ale navýšení cel podle analytika české investiční skupiny Natland Petra Bartoně minimální vliv. Do USA totiž unijní země vyvážejí minimum oceli. Americké ministerstvo obchodu uvádí, že jsou Spojené státy největším dovozcem ocele na světě, s výjimkou Evropské unie. Loni USA dovezly 26,2 milionu tun. Podle americké vlády se nejvíce ocelářských výrobků dováží z Kanady, Brazílie a Mexika, mezi deset největších dovozců do USA patří také Německo.

Německé sdružení ocelářského průmyslu Wirtschaftsvereinigung Stahl uvedlo, že USA jsou nejdůležitějším odbytištěm pro evropský ocelářský průmysl. V roce 2023 se z celé EU do USA vyvezly přibližně čtyři miliony tun ocele, z toho přibližně jeden milion tuny z Německa, které je největším výrobcem ocele v EU, napsala agentura DPA. Podle posledních údajů se přibližně čtvrtina oceli používané v průmyslovém odvětví v USA dováží. U hliníku je to více než 40 procent.

Důvodem zvýšení cel je podle analytika Natlandu snaha Trumpa zavděčit se svým podporovatelům. Druhou příčinou ale může být také reakce na postup amerického soudu. Ten zrušil Trumpova cla na jednotlivé země světa. "Cla na ocel, hliník a auta tak jsou zatím jediná, která Trumpovi ještě zůstala. Byla vyhlášena podle jiného paragrafu a tak se jimi soud nezabýval. O to více teď bude Trump zkoušet zvyšovat alespoň ta cla, která zatím ještě zvyšovat smí," dodal Bartoň.

