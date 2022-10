První německý tank Leopard dorazí do Česka v prosinci, další příští rok

Německá společnost Rheinmetall dodá první tank Leopard 2A4 české armádě v prosinci, zbývající pak postupně předá do konce roku 2023. Dnes o tom informovala agentura Reuters a také portál European Defence Review (EDR). Německo se rozhodlo darovat Česku 15 starších tanků Leopard 2A4 za to, že Praha podporuje dodávkami vojenského materiálu a zbraní ukrajinskou armádu v jejím boji proti ruské invazi.

Reklama

Zástupci ministerstva obrany podepsali sérii smluv o darování tanků Leopard z Německa. První tank Leopard 2A4 německá společnost Rheinmetall dodá v prosinci, zbývající pak postupně do konce roku 2023, informovala agentura Reuters a portál European Defence Review (EDR). Německo se rozhodlo darovat Česku 14 starších tanků Leopard 2A4 a vyprošťovací vozidlo za to, že Praha podporuje dodávkami vojenského materiálu a zbraní ukrajinskou armádu v jejím boji proti ruské invazi. Do země napadené Ruskem Česko poslalo podle dostupných informací tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku.

Dalibor Martínek: Rusové se chystají na skutečnou válku. Měli bychom také Názory Nejhorší na ruské veřejné debatě je, že se hledají důvody neúspěchu války na Ukrajině. Nehledá se příčina této války, nediskutuje se tam, proč se vlastně vede. Ruští politologové a politici vyjadřují ve veřejných debatách v ruské televizi zděšení nad tím, jak špatně Rusko válku vede. Jak bylo nepřipravené, jak zvolilo špatnou strategii. Údery byly málo razantní. Jak to, že dosud nebyla zcela zničena ukrajinská infrastruktura? Dalibor Martínek Přečíst článek

Celkem dnes byly podepsány čtyři dokumenty. Dohodu o dodávce tanků české ministerstvo uzavřelo s firmou Rheinmetall. S Německem pak zástupci obrany podepsali memorandum o porozumění, implementační dohodu k výcviku a administrativní ujednání. Součástí dodávky jsou kromě 14 bojových a jednoho vyprošťovacího tanku Bpz3 Büchel také náhradní díly, munice a tříletá servisní podpora ze strany dodavatele, zahrnuje i výcvik českých vojáků.

Dědictví po Švýcarech a Němcích

Tanky, které česká armáda dostane, původně využívala švýcarská a německá armáda. Po vyřazení je odkoupila společnost Rheinmetall. Podle ministerstva jsou plně funkční. Náměstek ministryně obrany pro vyzbrojování Lubor Koudelka uvedl, že Rheinmetall nyní pracuje na plném zprovoznění a úpravách techniky, aby vyhovovala očekáváním armády. „Největší úpravy budou provedeny v oblasti spojovacích prostředků, kde komunikační systém bude upraven dle potřeb armády ČR," uvedl ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany Petr Milčický.

Němci dají ví peněz armádě. Imperiální ambice Ruska musíme potlačit, hřímá Scholz Politika Rusko se snaží prosadit v Evropě jako imperiální mocnost, na což musí Německo s evropskými zeměmi reagovat, prohlásil spolkový kancléř Olaf Scholz v projevu na konferenci německé armády. Zdůraznil, že Německo dostojí svým závazkům bránit východní členy NATO a že do modernizace své armády investuje další peníze. ČTK Přečíst článek

Reklama

Podle Jána Kerdíka z této sekce by mělo být první vozidlo dodáno podle harmonogramu do konce letošního roku, poslední bojový tank pak do konce roku příštího. Stejnou informaci přinesl i Reuters a server EDR. Vyprošťovací vozidlo, které je namontováno na vylepšeném podvozku Leopard 2, bude připraveno podle Kerdíka do poloviny roku 2024.

První ze dvou kurzů pro osm řidičů a instruktorů začne ve výcvikovém středisku německé armády v Münsteru příští týden. Zbylí vojáci, kteří budou tanky obsluhovat, budou cvičit po dodání dostatečného počtu vozidel v přáslavické posádce pod vedením mobilního výcvikového týmu německé armády.

Armáda touží po nových náklaďácích, v první fázi jich koupí od Tatry dvě stovky Politika Ministerstvo obrany ve středu uzavřelo smlouvu na nákup 209 vozů Tatra za více než 1,9 miliardy korun. Úřad o tom informoval na svém webu. Se společností Tatra Trucks plánuje ministerstvo v nejbližších dnech podepsat ještě další smlouvu za zhruba 1,2 miliardy korun. Za ně pořídí 80 těžkých nákladních terénních automobilů. Podle ministerstva armáda bude potřebovat kvůli stáří obměnit stovky nákladních automobilů. ČTK Přečíst článek

Nyní používané tanky T-72 M4 CZ čeká podle Milčického plánované technické zhodnocení. U 73. tankového praporu Přáslavice zůstanou do doby, než budou nahrazeny novými tanky.

Německou pomoc při nahrazení techniky darované na Ukrajinu na začátku května dohodl s německým kancléřem Olafem Scholzem premiér Petr Fiala. Česká ministryně obrany Jana Černochová v květnu oznámila, že Německo daruje České republice 15 starších tanků Leopard 2A4. Obě země zároveň jednají o nákupu dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ různých modifikací, které by Česko pořídilo v příštích letech.