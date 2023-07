Česko chce nakoupit nejméně 77 tanků Leopard. V případě připojení k německému tendru

V případě připojení k německému tendru na nákup bojových tanků Leopard v nové verzi 2A8 by Česko chtělo pořídit nejméně 77 těchto strojů. Oznámila to ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hodnota tendru by měla řádově činit desítky miliard korun.

Cena bude odvozena od počtu zapojených zemí

Česko by zároveň stálo o účast na výrobě, opravách a servisu těchto tanků, doplnila ministryně. „Budeme dělat vše pro to, aby do toho opět byl intenzivně zapojený i český průmysl,“ dodala. Více konkrétních informací by její resort měl sdělit na konci roku. „Cena bude odvozena od toho, kolik zemí se zapojí, v tuto chvíli neumím cenu říct ani odhadem,“ uvedla Černochová. Podle Pistoriuse se chtějí zapojit i další země, konkrétní nebyl.

Jednáním o možnosti připojit se k německému tendru pověřila Černochovou v květnu vláda. Česko si od společného postupu slibuje výrazné snížení ceny, zkrácení dodávek a zajištění odpovídající logistické podpory. Dodány by mohly být do konce dekády, uvedl dříve plukovník Ján Kerdík, ředitel odboru rozvoje pozemních sil.

Před dvěma týdny byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí při vyjednávání, nyní se precizuje memorandum. „Počet 77 vychází z potřeb armády. Je pravděpodobné, že to bude ve vícero modifikacích, že to nebude 77 stejných kusů,“ dodala Černochová. Podle Pistoriuse nákup tanků zlepší schopnost zemí spolupracovat.

Česká armáda poskytla tanky Ukrajině

Česká armáda v současné době využívá modernizované tanky T-72M4CZ. Ze skladů v uplynulých měsících poskytla několik desítek kusů starší verze T-72 Ukrajině. Za tuto pomoc obdrží od Německa 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo Bpz3 Büffel. Černochová řekla, že Česko zatím tanků dostalo pět, zbytek by měl dorazit do konce roku a vyprošťovací vozidlo na jaře 2024.

Dalšími tématy dnešního jednání byly výdaje na obranu, působení v zahraničních operacích, nábory do armády a aktivních záloh či válka na Ukrajině. Pistorius řekl, že demokratické země budou pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, dokud to bude nutné. „Strašná válka, kterou (ruský prezident Vladimir) Putin vede proti Ukrajině, je zločin,“ uvedl.

