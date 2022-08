Armáda touží po nových náklaďácích, v první fázi jich koupí od Tatry dvě stovky

Ministerstvo obrany ve středu uzavřelo smlouvu na nákup 209 vozů Tatra za více než 1,9 miliardy korun. Úřad o tom informoval na svém webu. Se společností Tatra Trucks plánuje ministerstvo v nejbližších dnech podepsat ještě další smlouvu za zhruba 1,2 miliardy korun. Za ně pořídí 80 těžkých nákladních terénních automobilů. Podle ministerstva armáda bude potřebovat kvůli stáří obměnit stovky nákladních automobilů.

Smlouvu ve středu za ministerstvo podepsal náměstek pro vyzbrojování Lubor Koudelka a za společnost Tatra Trucks místopředseda představenstva Petr Hendrych a člen představenstva Petr Šimek. Za více než 1,9 miliardy korun bez DPH armáda dostane 209 vozů Tatra 815-7 6x6 ve valníkovém provedení.

„Nové automobily umožní zabezpečit přepravní kapacity důležité pro urgentní potřeby logistické podpory Armády České republiky nejen v době mimořádné bezpečnostní situace na východě Evropy tak, aby byla zajištěna přeprava klíčového vojenského materiálu," uvedl ředitel komunikace ministerstva obrany David Jareš.

Připomněl, že ministerstvo nakupuje techniku, která je už v armádě zavedena. „V dnešní složité bezpečnostní situaci jde o další důležitý krok k posílení obrany České republiky. Jsem velmi rád, že se nám podařilo dojednat smlouvu právě s českým výrobcem," uvedl Koudelka.

Ještě letos kopřivnická tatrovka dodá 200 kusů automobilů, zbylých devět do armádních skladů přijede počátkem příštího roku. Do budoucna bude nutné podle ministerstva z celkového počtu 928 těchto vozidel, které jsou v provozu, kvůli stáří vyměnit dalších 640.

Další na řadu přijdou nákladní terénní vozy

Ministerstvo chce od Tatra Trucks koupit i další její vozy. V nejbližších dnech chce úřad uzavřít kontrakt na roky 2023 a 2024 za více než 1,2 miliardy korun bez DPH. Dostane za ně 80 těžkých nákladních terénních automobilů typu T-815-7 8x8, takzvaný hákový nakladač pro přepravu a manipulaci s kontejnery ISO 1C.

Podle Jareše je současný stav této kategorie v české armádě značně poddimenzovaný. „Z celkového počtu 504 vozidel v provozu je nutné doplnit alespoň 200, přičemž pro urgentní potřebu je identifikováno jako minimum právě 80 kusů," poznamenal.

Ministerstvo podle svého vyjádření pro uzavření obou zakázek využilo urgentní způsob zadání, který je podle zákona o veřejných zakázkách využitelný v případě válečných krizí a podobných mimořádných život ohrožujících situací.