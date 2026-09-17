Michl má prst na spoušti. Zvýšení sazeb může přijít už v listopadu
ČNB dnes nechala úroky beze změny, klid ale nemusí trvat dlouho. Guvernér Aleš Michl naznačil, že už na listopadovém jednání bude bankovní rada zvažovat jejich zvýšení. Banka sleduje hlavně domácí rizika, mezi nimi výrazný růst cen služeb a mezd. Inflace ale na přelomu roku stoupne.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek rozhodla ponechat své základní sazby na stejné úrovni. Klíčová sazba – dvoutýdenní repo sazba – tak zůstává na úrovni 3,75 procenta. Pro stagnaci sazeb hlasovalo všech sedm členů rady.
„Bankovní rada vyhodnotila, že zvýšení sazeb na červnovém jednání vedlo prozatím k dostatečnému zpřísnění měnových podmínek. Růst delších úrokových sazeb zároveň vedl ke zpřísnění finančních podmínek. To by mělo přispět ke stabilizaci růstu nových úvěrů. Naopak zesílilo proinflační riziko z vývoje na komoditních trzích. Na příštím jednání proto bude bankovní rada rozhodovat mezi stabilitou a růstem úrokových sazeb,“ shrnul guvernér ČNB Aleš Michl nejdůležitější závěr jednání bankovní rady.
Zatímco centrální bankéři v eurozóně a Spojených státech v září zdražili peníze, jejich čeští kolegové zůstali v klidu. ČNB podle očekávání ponechala základní sazbu na 3,75 procenta. Další zvýšení úroků do konce roku však analytici nevylučují.
ECB i Fed zvedly sazby. Michl nehnul brvou
Money
Zatímco centrální bankéři v eurozóně a Spojených státech v září zdražili peníze, jejich čeští kolegové zůstali v klidu. ČNB podle očekávání ponechala základní sazbu na 3,75 procenta. Další zvýšení úroků do konce roku však analytici nevylučují.
Další měnové zasedání ČNB se uskuteční 5. listopadu a další, v letošním roce poslední, pak 17. prosince.
„Vyčkávací přístup byl trhy očekávaný a centrálními bankéři dopředu signalizovaný. Bankovní radě hraje do karet inflace blízko cíle, zvolnění mzdového růstu a zvýšení delších úrokových sazeb, které autonomně zpřísňují finanční podmínky v ekonomice,“ zhodnotil krok ČNB hlavní ekonom Patria Finance ze skupiny ČSOB Dominik Rusinko. Guvernér Aleš Michl zvolil podle něj na tiskové konferenci relativně neutrální tón. Zopakoval potřebu zůstat „jestřáby“, ale odmítl se vymezit vůči agresivním tržním sázkám na zvyšování sazeb.
Ceny rostou hlavně ve službách
Guvernér po jednání bankovní rady uvedl, že se od ledna 2024 inflace pohybuje v blízkosti dvouprocentního cíle, což je výborná zpráva. „Podle aktualizace prognózy sekce měnové se inflace na přelomu letošního a příštího roku dočasně zvýší, jádrová inflace dále setrvává na vyšších úrovních,“ uvedl guvernér při výčtu proinflačních rizik.
Ještě nedávno to vypadalo, že čtyřprocentní úroky na spořicích účtech pomalu zmizí. Teď se vracejí. Banky po červnovém zvýšení sazeb ČNB znovu přitápějí pod úročením vkladů a špička trhu se v září posunula nad čtyři procenta. Nejlepší nabídka už začíná číslem 4,30. A zvyšování pokračuje. Ve středu vylepšila spoření také Air Bank. Jenže čím vyšší sazba, tím častěji čeká na klienta nějaké „ale“.
Čtyřka je zpátky. Nejlepší spořicí účty v září 2026
Money
Ještě nedávno to vypadalo, že čtyřprocentní úroky na spořicích účtech pomalu zmizí. Teď se vracejí. Banky po červnovém zvýšení sazeb ČNB znovu přitápějí pod úročením vkladů a špička trhu se v září posunula nad čtyři procenta. Nejlepší nabídka už začíná číslem 4,30. A zvyšování pokračuje. Ve středu vylepšila spoření také Air Bank. Jenže čím vyšší sazba, tím častěji čeká na klienta nějaké „ale“.
Ceny rostou zejména v sektoru služeb, které jsou významnou složkou jádrové inflace. Trvalejšího snížení jádrové inflace je podle guvernéra možné dosáhnout pokračováním přísné měnové politiky. K růstu množství peněz v ekonomice přispívají zvýšená dynamika úvěrů a veřejných výdajů. Trh práce zůstává napjatý a mzdy rostou rychlým tempem. Roste i spotřeba domácností a investice firem. Proinflačně působítaké pokračující výrazný růst cen nemovitostí.
„Cílem dnešního rozhodnutí je zajistit, aby celková inflace zůstala na horizontu měnové politiky stabilizovaná poblíž dvouprocentního inflačního cíle. To vyžaduje, aby úvěrová dynamika nebyla nadměrná a růst množství peněz v ekonomice tak zůstal přiměřený. Tím bude měnová politika přispívat k udržení nízké inflace,“ nastínil guvernér podmínky udržení inflace na uzdě.
Důležitým faktorem pro rozhodování o dalším osudu úrokových sazeb zůstávají také dopady konfliktu na Blízkém východě. Bankovní rada ve svém prohlášení zopakovala svůj dřívější závěr, že domácí ekonomika byla tentokrát vystavena nákladovému šoku, tedy zvýšení cen ropy, zemního plynu a některých komodit, za dobrých výchozích podmínek. Důležité ale je, aby se dosavadní důsledky konfliktu nepřenesly do zvýšených inflačních očekávání a do mzdových nároků.
Energetické trhy vřou, ale u nás je zatím ticho a klídek. Registrujeme jen rostoucí ceny pohonných hmot. Jenže kromě ceny ropy začaly masivně růst i ceny energií. Pokud nenastane nějaký globální zvrat, například vyřešení krize v Hormuzském průlivu a války USA proti Íránu, čeká nás zdražování, se kterým dosavadní odhady inflace rozhodně nepočítají.
Ekonomický diář Pavla Párala: Inflace se chystá startovat. Držte si peněženky, bude to jízda
Názory
Energetické trhy vřou, ale u nás je zatím ticho a klídek. Registrujeme jen rostoucí ceny pohonných hmot. Jenže kromě ceny ropy začaly masivně růst i ceny energií. Pokud nenastane nějaký globální zvrat, například vyřešení krize v Hormuzském průlivu a války USA proti Íránu, čeká nás zdražování, se kterým dosavadní odhady inflace rozhodně nepočítají.
Inflace na přelomu roku stoupne
Patria Finance odhaduje, že na začátku příštího roku bude inflace kulminovat mezi třemi a čtyřmi procenty. „Další vyhrocení konfliktu na Blízkém východě přineslo podstatný nárůst cen ropy i zemního plynu, který se postupně propíše nejen do cen energií, ale také do cen potravin. Ty nyní výrazně zlevňují, v příštím roce se však tento trend s vysokou pravděpodobností otočí,“ shrnul Dominik Rusinko názor většiny makroekonomů.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.