Křetínského EPH spadl čistý zisk o více než polovinu
Energetickému a průmyslovému holdingu Daniela Křetínského v prvním pololetí prudce klesl čistý zisk, provozně se mu ale dařilo. Tržby vzrostly téměř o třetinu a provozní zisk o deset procent. Pokles čistého zisku souvisel především s přeceněním Slovenských elektráren.
Energetickému a průmyslovému holdingu (EPH) miliardáře Daniela Křetínského klesl v prvním pololetí meziročně čistý zisk o více než polovinu. Z loňských 2,2 miliardy eur, tedy zhruba 53,2 miliardy korun, se propadl na 933 milionů eur, přibližně 22,7 miliardy korun. Vyplývá to z výsledků, které skupina zveřejnila.
Podle Ekonomického deníku souvisí pokles čistého zisku s přeceněním hodnoty Slovenských elektráren. Největšího producenta elektřiny na Slovensku získal Křetínský loni.
Provozní výsledky EPH naopak rostly. Pololetní provozní zisk se meziročně zvýšil o deset procent na 1,36 miliardy eur, zhruba 33 miliard korun. Tržby vzrostly o 29 procent na 16,7 miliardy eur, tedy přibližně 405 miliard korun.
Holding zároveň snížil své zadlužení. V prvním pololetí kleslo z 9,87 miliardy eur, tedy zhruba 240 miliard korun, na 9,22 miliardy eur, přibližně 223,8 miliardy korun.
Globální ropný trh se podle šéfa TotalEnergies Patricka Pouyanného neobvykle rozdělil. Zatímco cena samotné ropy zůstává pod úrovněmi z počátku války, rafinované produkty jako nafta výrazně zdražují kvůli drahé přepravě přes Hormuzský průliv a výpadkům ruských rafinerií. „Evropští spotřebitelé budou trpět,“ varuje Pouyanné.
„Evropští spotřebitelé budou trpět.“ TotalEnergies, v níž má podíl Křetínský, varuje před drahými palivy
Money
Globální ropný trh se podle šéfa TotalEnergies Patricka Pouyanného neobvykle rozdělil. Zatímco cena samotné ropy zůstává pod úrovněmi z počátku války, rafinované produkty jako nafta výrazně zdražují kvůli drahé přepravě přes Hormuzský průliv a výpadkům ruských rafinerií. „Evropští spotřebitelé budou trpět,“ varuje Pouyanné.
Nejvíce vydělává bezemisní energetika
Největší část zisku EPH pocházela z výroby a prodeje bezemisní energie. Tento segment se na čistém i provozním zisku podílel více než polovinou. Podle Ekonomického deníku do něj spadají také Slovenské elektrárny.
Přibližně čtvrtina ziskovosti připadala na energetickou společnost EP Infrastructure (EPIF). Zbývající čtvrtinu tvořily podle Ekonomického deníku plynové a další elektrárny.
EPH letos v dubnu vložil vybraná plynová a biomasová aktiva a bateriové systémy na některých trzích do nové společnosti TTEP, kterou založil společně s francouzskou TotalEnergies.
TTEP se zaměřuje na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a Francii. EPH a TotalEnergies v ní mají shodně poloviční podíl.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Přes 70 firem napříč Evropou
Energetický a průmyslový holding zahrnuje více než 70 společností v Evropě a patří mezi přední evropské energetické skupiny.
Součástí holdingu jsou například provozovatel slovenského tranzitního plynovodu Eustream, Slovenský plynárenský priemysel (SPP) či Slovenské elektrárne. Dále do něj patří italské společnosti EP Produzione a Biomasse Italia, severoirská plynová elektrárna EP Ballylumford nebo britské elektrárny EP Kilroot, EP Langage a EP South Humber Bank.
EPH zahrnuje také provozovatele paroplynových elektráren v Nizozemsku EP NL a další energetické podniky, například GazelEnergie, třetího největšího producenta elektřiny ve Francii.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.