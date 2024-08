Prezident Pavel k výročí okupace: Dnešní Rusko se neliší od tehdejšího Sovětského svazu. Nezapomínejme

Historie má bohužel tendenci se opakovat v různých obměnách a lidstvo má bolestivou schopnost historické zkušenosti ignorovat. Při dnešním pietním aktu k 56. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy to před budovou Českého rozhlasu v Praze řekl prezident Petr Pavel. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zase uvedl, že národ by měl být hrdý na to, že 21. srpna 1968 do ulic vyšly desetitisíce lidí a bojovaly beze zbraní proti tankům a samopalům.

Reklama

Historie má tendenci se opakovat

Důvodů pro připomínku událostí ze srpna 1968 je podle prezidenta celá řada. Jedním je uctění památky obětí a vyjádření respektu všem, kteří v té době měli jasně nastavený morální kompas a neuhnuli před zlem, přestože věděli, že jim to přinese mimořádné těžkosti a možná i ohrožení na životě.

Dalším z důvodů, proč si výročí připomínat, je podle Pavla to, že historie má tendenci se opakovat. „Měli bychom být velice pozorní a obezřetní k tomu, jestli se kolem nás a v tom, co se děje u nás a ve světě, nevyskytují paralely s tím, čím už jsme si prošli. A pokud si tím nechceme projít znovu, měli bychom těmto náznakům, signálům a tendencím věnovat mimořádnou pozornost,“ poznamenal prezident.

Dnešní Rusko se podle něj nijak podstatně neodlišuje od tehdejšího Sovětského svazu. „Hlásí se k odkazu Sovětského svazu, jeho představitelé se otevřeně hlásí ke Stalinovi, k principům, na kterých Sovětský svaz fungoval a podle kterých uplatňoval svoji zahraniční politiku,“ uvedl Pavel. Za nutné považuje to neignorovat, protože bezpečnostní a mezinárodněpolitická situace ukazuje, že paralely s minulostí existují.

Reklama

„Buďme opatrní a nenechme si vnutit myšlenku, že s Ruskem by nám bylo lépe. Nebylo,“ řekla prezident za závěr svého projevu a vyzval lidi, aby neodmítali demokracii jako princip, ač není dokonalá.

Žádné hrdinství není zbytečné

Předseda Senátu Miloš Vystrčil ve svém projevu vyzdvihl hrdinství a odvahu lidí, kteří se slovem a hlasem bojovali proti tankům a samopalům. „Žádné hrdinství není zbytečné, žádný boj proti okupantům není zbytečný a je jedno, jestli se jedná o tanky ruské, nebo sovětské,“ dodal šéf Senátu. Za nutné považuje Vystrčil nezapomínat na to, že při normalizaci byly ničeny lidské kariéry a životy a lámány charaktery. „Doba normalizace byla doba, kterou si také máme připomínat a máme vědět, že na ni hrdí být nemáme,“ poznamenal.

Invaze začala v noci ze 20. na 21. srpna 1968 a už první den okupace zemřely při střetech s vojáky nebo při dopravních nehodách zaviněných okupanty desítky obyvatel Československa. „Moskva se tehdy přepočítala, spoléhala na to, že společnost bude rozdělená a velká část lidí bude vojska vítat. Namísto toho se setkala s hrdými a odhodlanými občany, kteří si uvědomovali a jasně okupantům ukazovali morální převahu,“ uvedl to v projevu před budovou rozhlasu premiér Petr Fiala (ODS).

Svoboda je nejvíc

„Moskva bohužel měla dost síly na to, aby prosadila svou. Nechala v Československu své vojáky. Byli jsme okupovanou zemí. Svěřila moc nejtvrdším komunistům, kteří zemi na 20 let uzavřeli před svobodným světem. Veřejný prostor ovládla přetvářka a rezignace. Do zahraničí odešly tisíce vzdělaných a úspěšných lidí,“ vyjmenoval Fiala.

„Normalizace znamenala pro celou naši společnost nesmírně vážnou ránu. Ránu tak těžkou a hlubokou, že se dodnes zcela nezhojila a zanechala na duši našeho národa šrám,“ podotkla v projevu šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová a dodala: „Nikdy více nesmíme dopustit, aby poraženecké postoje převládly nad odhodláním zasazovat se za šanci žít ve svobodě.“

Při pietě položili věnce u budovy rozhlasu mimo jiné všichni nejvyšší ústavní činitelé nebo pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Aktu přihlíželo několik stovek lidí, někteří z nich si přinesli cedule například s nápisem "Dejte Zelenskému letadla".

Výstaviště v Praze připomene srpen 1968 celodenním festivalem. Tématem jsou ženy v disentu Enjoy Třetí ročník festivalu NeverMore 68 na Výstavišti začíná již od 15 hodin. Výročí 56 let okupace tehdejšího Československa zpestří například Hana Marvanová s historikem Petrem Blažkem nebo Dagmar Hazdrová, která byla „hlasem roku 68“ nebo Monika Načeva. nst Přečíst článek