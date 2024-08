Výstaviště v Praze připomene srpen 1968 celodenním festivalem. Tématem jsou ženy v disentu

Třetí ročník festivalu NeverMore 68 na Výstavišti začíná již od 15 hodin. Výročí 56 let okupace tehdejšího Československa zpestří například Hana Marvanová s historikem Petrem Blažkem nebo Dagmar Hazdrová, která byla „hlasem roku 68“ nebo Monika Načeva.

NeverMore 68 je kulturní festival, jehož hlavním cílem je nejen připomenout památku 56. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy na území tehdejšího Československa, ale letos zejména oslavit všechny statečné ženy nedávných dob – „ženy v disentu“. Toto silné téma naváže na předchozí ročník, kdy byly v hlavní roli dezinformace, a kdy Výstaviště Praha pomyslně převzalo štafetu od Českého rozhlasu pro připomínku událostí srpnových dnů roku 68.

Kromě diskusí pamětníků a historiků, čeká na návštěvníky i promítání trezorového filmu a archivních záběrů. Posluchači, kteří se nebudou moci účastnit přímo akce na Výstavišti, si pak mohou naladit Český rozhlas se svým živým diskusním vstupem a být tak alespoň na moment součástí této vzpomínkové akce.

NeverMore 68 Se svolením Výstaviště Praha

„V roce 1968 jsem byla capart...do teď vnímám dobu svého narození jako nadějnou optimistickou, plnou očekávání, kterou násilně utnulo vniknutí vojsk pod vedením Ruska. To zklamání našich rodičů! Kolikrát jsem myslela na to, jak by probíhalo moje dětství a dospívání ve svobodném duchu, vždy se mi líbil nápad na `socialismus s lidskou tváří,“ říká Monika Načeva a dodává: „Je potřeba si pořád uvědomovat, co je to svoboda a co nesvoboda...a podporovat tu světlou stranu. Poslední dobou si ráda vybírám pro své písně básníky z této doby, protože v nich cítím velkou bojovnost za svobodu."

Kromě ní zpestří festival hudbou například Anna Vaverková a P/\ST.

