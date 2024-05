Prahu opět ucpou traktory. Na protestní jízdu se vydají 22. května

Další zemědělské protesty budou ve středu 22. května v Praze. V pátek o tom rozhodli zástupci Agrární komory, Zemědělského svazu a dalších nevládních zemědělských organizací ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala by to měly být masivní protesty, nemusí být poslední. Vláda podle něj tíživou situaci v sektoru neřeší a spíš ji některými kroky i zhoršuje.

Reklama

„Tudíž nám nezbývá nic jiného v současné době než těmito protesty upozornit i veřejnost na to, že opravdu máme velké problémy a že je potřeba ty problémy řešit,“ uvedl Doležal. Ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) zemědělci na dnešní jednání nepozvali.

„Jsme připraveni dát najevo naši nespokojenost a pokračovat v těch protestech,“ potvrdil novinářům také předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Cílem je podle něj přesvědčit vládu, aby se situací velmi vážně zabývala.

Obrazem připomínáme protestní jízdu traktorů Prahou v únoru 2024:

Česko stejně jako další evropské státy zažívá letos protesty zemědělců opakovaně. V Česku se naposledy uskutečnily 20. března, kdy na silnice v regionech i k hranicím vyjelo více než 1600 zemědělských strojů. V Praze demonstrovali zemědělci 7. března, podle mluvčí Agrární komory se této akce zúčastnilo 3000 až 4000 zemědělců a 1000 zemědělských strojů. Na protest proti politice EU vyjely traktory na silnice 22. února, zpomalovaly dopravu ve městech, na hlavních silnicích a u hraničních přechodů.

Dalibor Martínek: Pořád dokola. Ovocnářům to zmrzlo, ministr zaplatí. Za naše peníze. Proč? Názory Je to situace, která se opakuje rok co rok. Přijde jaro, oteplí se, potom někdy v březnu nebo v dubnu přimrzne, a meruňkáři z Jižní Moravy začnou křičet, že chtějí kompenzaci od státu za umrzlé květy. A také vinaři. A další. Okamžitě po těchto stížnostech přispěchá ministr zemědělství, obvykle je to nějaký lidovec. Protože lidovci tak nějak z dávné tradice drží ministerstvo zemědělství. Nikdo neví proč, možná něco v duchu, že půda patří lidovcům. Dalibor Martínek Přečíst článek

A zase ty traktory. Zemědělci protestovali u úřadu vlády. Je to vydírání, uvedl Fiala Zprávy z firem Zemědělci s traktory a další technikou přijeli do Prahy. Protestní jízdou městem a demonstrací před Strakovou akademií chtěli vyjádřit nesouhlas s dosavadními kroky vlády a prosadit své požadavky. Vláda podle zástupců Agrární komory a Zemědělského svazu nehájí zájmy českých zemědělců. ČTK Přečíst článek