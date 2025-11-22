Nový magazín právě vychází!

Porcování Ukrajiny. Co všechno má podle mírového plánu Donalda Trumpa připadnout Putinovi?

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký návrh mírového plánu, který má ukončit ruskou válku proti Ukrajině, předpokládá, že okupovaný Krym a také celé oblasti Doněcká a Luhanská na východě Ukrajiny budou de facto uznány za ruské, a to i Spojenými státy. Chersonská oblast a Záporožská oblast na jihu země pak mají být rozděleny podle současné frontové linie, uvedla agentura AFP, která kopii plánu viděla. Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země. Napsala to agentura AP, která měla rovněž možnost do návrhu nahlédnout a podle níž by to znamenalo zásadní vítězství pro Moskvu, jež vnímá NATO jako možnou hrozbu.

Návrh o 28 bodech podle AFP dále stanoví, že ukrajinská armáda bude omezena na 600 tisíc vojáků. Severoatlantická aliance (NATO) se má podle plánu zavázat, že nerozmístí své jednotky na Ukrajině a že evropské stíhací letouny budou umístěny na základnách v Polsku.

Návrh počítá i s „bezpečnostními zárukami“ pro Ukrajinu, jejich obsah však není v dokumentu blíže specifikován. Předpokládá také obnovu země, v níž se mají angažovat Spojené státy a má být financována až do výše 100 miliard dolarů (2,1 bilionu korun) ze zmrazených ruských aktiv. Současně by se vytyčila cesta k opětovnému začlenění Ruska do globální ekonomiky, včetně budoucího zrušení sankcí. Rusko by se také vrátilo do skupiny známé dříve jako G8, píše AP.

Podle plánu by mimo jiné měla obnovit provoz Záporožská jaderná elektrárna pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) s tím, že 50 procent vyrobené elektrické energie by směřovalo na Ukrajinu a 50 procent do Ruska, napsala AFP.

Putin získá i ta území, která nedobyl na bojišti

Přijetí návrhu by znamenalo, že ruský prezident Vladimir Putin, na jehož rozkaz Rusko v únoru 2022 napadlo sousední zemi, získá i území, které ruská vojska nedokázala dobýt na bojišti, podotýká AP. Podle návrhu by Moskva ovládla celý Donbas, přestože zhruba 14 procent tohoto území zůstává v rukou Ukrajiny. Odstoupení území navíc zakazuje ukrajinská ústava a prezident Volodymyr Zelenskyj tuto možnost v minulosti opakovaně vyloučil.

O novém mírovém plánu podporovaném Washingtonem v posledních dvou dnech informovaly z nejmenovaných zdrojů tiskové agentury a média, jeho přesné parametry však zůstávaly nejasné. AFP například ve středu večer s odvoláním na vysoce postaveného činitele informovala o požadavku na snížení stavu ukrajinské armády až na 400 tisíc vojáků, tedy o více než polovinu.

Spojené státy o obsahu plánu, který podle médií vypracovali zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a vyslanec Kremlu Kirill Dmitrijev, dosud oficiálně neinformovaly. Bílý dům už dříve uvedl, že Trump jej podporuje a že je dobrý pro obě strany. Ve čtvrtek večer pak Bílý dům podle agentury Reuters sdělil, že plán byl navržen tak, aby „reflektoval realitu situace“.

Plán byl vypracován také po jednání s šéfem ukrajinské bezpečnostní rady Rustemem Umerovem, jenž po několika úpravách s většinou jeho bodů souhlasil, napsala agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného amerického činitele.

Návrh mírového plánu ve čtvrtek obdržel Zelenskyj poté, co se v Kyjevě sešel s vysoce postavenými vojenskými činiteli Spojených států. Ukrajinská strana se s Američany dohodla, že bude pracovat na jednotlivých bodech plánu tak, aby to vedlo k důstojnému ukončení války, oznámila kancelář prezidenta. Sám Zelenskyj pak řekl, že Ukrajina potřebuje mír, který bude respektovat její nezávislost, suverenitu a důstojnost, ale že nemá v úmyslu bránit diplomatickému úsilí.

