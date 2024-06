Podpora Tchaj-wanu? V Číně bude potrestána i smrtí

Čína pohrozila, že bude v krajních případech zarytým zastáncům nezávislosti Tchaj-wanu ukládat trest smrti. Zvyšuje tím svůj nátlak na Tchaj-wan, přestože čínská justice nemá nad demokraticky spravovaným ostrovem žádnou soudní pravomoc, píše agentura Reuters.

Podle nových pokynů by čínské soudy a státní zastupitelství, veřejné a státní bezpečnostní orgány měly v souladu se zákonem přísně trestat zastánce nezávislosti Tchaj-wanu za „rozdělování země a podněcování k trestným činům odtržení a narušování národní suverenity, jednoty a územní celistvosti“, uvedla čínská státní tisková agentura Nová Čína.

Čína, která považuje Tchaj-wan za své území, se netají svou nelibostí vůči novému tchajwanskému prezidentovi Laj Čching-teovi, který se úřadu ujal minulý měsíc. Čína o něm tvrdí, že je „separatista“, a krátce po jeho inauguraci začala se stupňováním tlaku, píše Reuters. Tchaj-wan od lednového vítězství Laje ve volbách stupňující se čínský tlak pociťuje, včetně pokračujících vojenských akcí, obchodních sankcí a hlídek pobřežní stráže kolem ostrovů kontrolovaných Tchaj-wanem a sousedících s Čínou.

Nové směrnice

Úřednice čínského ministerstva veřejné bezpečnosti Sun Pchin řekla v Pekingu novinářům, že nejvyšším trestem za „zločin podporování odtržení“ je trest smrti. Nové směrnice Čína vydala v souladu s již platnými čínskými zákony, včetně zákona proti odtržení z roku 2005, uvedla čínská tisková agentura. Tento zákon dává Číně právní základ pro vojenskou akci proti Tchaj-wanu v případě oddělení.

Tchajwanská vláda na nejnovější krok Číny bezprostředně nereagovala. Jeden z úředníků agentuře Reuters řekl, že obsah nových zákonů stále ještě zkoumají. Tchajwanský prezident Laj Číně opakovaně nabídl jednání, ale byl odmítnut. Laj říká, že o své vlastní budoucnosti může rozhodovat pouze tchajwanský lid.

Čína si ostrov s demokraticky volenými zástupci dlouhodobě nárokuje jako vlastní území, jakkoli Tchaj-wan od roku 1949 fakticky funguje jako nezávislý stát. V poslední době opakovaně v okolí Tchaj-wanu pořádá vojenské manévry, na konci května v oblasti nasadila desítky těžce vyzbrojených letadel a lodí.

