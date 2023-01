Řidičem v sedmnácti, na zkoušku i nový bodový systém. Co se chystá na řidiče?

Vláda ve středu projedná významnou změnu bodového systému řidičů. V rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích se má systém bodování řidičů od roku 2024 zjednodušit a být srozumitelnější. Nově například zavádí pouze tři skupiny trestných bodů nebo možnost řídit auto od 17 let pod dohledem či řidičský průkaz na zkoušku. Uvedl to ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Nynější systém trestných bodů by se měl zjednodušit z pěti sazeb na tři, tedy nově bude možné odebrat dva, čtyři nebo šest bodů. Například u řízení pod vlivem alkoholu řidič přijde o šest bodů namísto nynějších sedmi, zaplatí ale pokutu ve správním řízení až 25 tisíc korun namísto dnešních až 20 tisíc. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75 tisíc korun. Maximální ztráta šesti bodů a pokuta 25 tisíc korun hrozí vedle alkoholu i za překročení rychlosti o 50, respektive 40 kilometrů v hodině mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou. U té se pokuta zvýší pětinásobně.

Pokuta na místě se u závažných přestupků zdvojnásobí až na 5500 korun. V rámci připomínkového řízení se v novele objevila pásma pro sankce na místě. Pro méně závažné přestupky, jako je jízda spolujezdce bez zapnutého pásu, je pásmo 1500 až 2000 korun, pro středně vážné přestupky typu nedání přednosti v jízdě je to 2500 až 3500 korun a pro ty nejzávažnější, jako je jízda na červenou, pak 4500 až 5500 korun.

Tresty se zmírňují u bagatelních prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo špatné parkování, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2000 korun maximálně na 1500 korun, respektive domluvu, a body se nezapisují.

Řidičem v 17 letech nebo na zkoušku

Možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče-mentora. Za porušení povinností bude mentorovi nahlášenému na dopravním úřadě hrozit pokuta až 25 tisíc korun. Od 18 let bude moci mladý řidič jezdit sám.

U řidičského průkazu na zkoušku jde o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jejich prevence a také čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole.

Již letos pak vstoupí v účinnost novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, která od března prodlouží platnost evidenčních kontrol vozidel z 30 dnů na jeden rok, od března zavádí povinnost STK pro historická vozidla a od příštího roku ruší velký technický průkaz. Nově bude k vozidlu pouze jeden doklad a bude mít velikost osvědčení o registraci vozidla. Výměna technických průkazů bude postupná.

Podle již schválené novely zákona o silniční dopravě, jejíž část nabude účinnosti 1. února, bude umožněno podávání žádostí o vydání průkazu řidiče taxislužby elektronickou cestou, aniž se žadatelé budou muset dostavit na úřad.

