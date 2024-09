Pellegrini: Slovensko musí být připravené na jaderný incident na Ukrajině

Slovenské úřady by měly zvýšit svou pohotovost, aby země dokázala čelit případnému jadernému incidentu na Ukrajině. Podle webu agentury TASR to v prostorách OSN řekl slovenským novinářům prezident Peter Pellegrini.

Reagoval na projev ukrajinské hlavy státu Volodymyra Zelenského, který v rozpravě na Valném shromáždění OSN varoval před možnou jadernou pohromou na Ukrajině a obvinil Rusko z plánování útoků na ukrajinské jaderné elektrárny.

„Orgány Slovenské republiky by teď měly zvýšit svou pohotovost a být připravené pravidelně měřit úroveň radiace na hranicích Slovenska s Ukrajinou,“ uvedl Pellegrini. Varoval, že případný útok Ruska na atomové jaderné elektrárny na Ukrajině by mohl způsobit podobnou tragédii, jako byla havárie v Černobylu v roce 1986 a radioaktivní spad by mohl zasáhnout i ukrajinské sousedy.

Adekvátní opatření

Slovensko podle něj musí být připraveno samostatně přijmout adekvátní opatření. Vzhledem k tomu, že SR má vlastní jaderná zařízení, tak disponuje odborným a technologickým zázemím, aby nebyla odkázaná na informace ze zahraničí, které mohou být podle Pellegriniho různým způsobem „kamuflovány“. „Jako mezinárodní společenství musíme maximálně ovlivňovat Rusko, aby upustilo od takového nebezpečného jednání,“ dodal slovenský prezident, který se účastní Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Jeho ukrajinský protějšek tam dnes uvedl, že Rusko během své invaze zničilo všechny ukrajinské tepelné elektrárny a velkou část kapacit tamních vodních elektráren. Podotkl, že od tajných služeb nedávno dostal další „alarmující hlášení“. „Zdá se, že (ruský prezident Vladimir) Putin plánuje útoky na naše jaderné elektrárny a jejich infrastrukturu ve snaze odpojit je z rozvodné sítě,“ uvedl, aniž by poskytl podrobnosti.

Zelenskyj prohlásil, že něco takového mezinárodní společenství nesmí dopustit. „Způsobí-li Rusko jadernou pohromou v jedné z našich elektráren, radiace nebude respektovat státní hranice. Různé země by mohly pocítit zničující následky,“ varoval. Rusko zatím v rozpravě na každoročním setkání prezidentů a šéfů vlád z celého světa nevystoupilo. Putin se Valného shromáždění neúčastní, v sobotu má za Rusko vystoupit ministr zahraničí Sergej Lavrov.

