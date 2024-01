Pellegrini ohlásil kandidaturu na prezidenta Slovenska. Podle průzkumů je favoritem

Předseda slovenské sněmovny a vládní strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) Peter Pellegrini podle očekávání ohlásil, že se bude ucházet o prezidentský úřad.

Nejpopulárnější slovenský politik je podle většiny průzkumů favoritem přímé prezidentské volby, jejíž první kolo bude zhruba za dva měsíce. Sondáže ukázaly, že Pellegriniho hlavním soupeřem bude exministr zahraničí a kariérní diplomat Ivan Korčok. Slovenští politici už dali najevo, že volba prezidenta bude pokračováním souboje z loňských předčasných parlamentních voleb mezi nynějšími vládními stranami v čele s premiérem Robertem Ficem a opozicí.

„Když mluvím o politické připravenosti prezidenta, mám za sebou dlouholeté zkušenosti z ústavních funkcí v tomto státě,“ řekl Pellegrini v Banské Bystrici, ze které pochází stejně jako Korčok.

Pellegrini v minulosti roky působil ve Ficově straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD), kdy zastával vysoké politické funkce a v letech 2018 až 2020 byl premiérem. Po porážce Směru-SD v parlamentních volbách v roce 2020 Pellegrini spolu s desítkou poslanců z Ficovy strany vystoupil a založil vlastní stranu Hlas-SD, která pak vedla žebříčky preferencí. Později Hlas-SD ovšem začal ztrácet a v předčasných volbách z konce loňského září, které vyhrál Směr-SD, skončila Pellegriniho strana na třetím místě.

Pellegrinimu už dříve slíbil podporu při prezidentské kandidatuře čtyřnásobný premiér a předseda Směru-SD Fico, jenž před deseti lety ve volbě prezidenta neuspěl. Naopak šéf třetí vládní strany SNS Andrej Danko oznámil, že se sám bude ucházet o prezidentskou funkci.

Osmačtyřicetiletý Pellegrini podporuje návrhy vlády na změny ve slovenském trestním právu, které už kritizoval Evropský parlament i úřad evropského veřejného žalobce. Jako opoziční politik Pellegrini nepodpořil mezivládní dohodu se Spojenými státy o obranné spolupráci. Na rozdíl od bývalého vedení slovenského ministerstva obrany zase tvrdil, že Bratislava vyčerpala možnosti vojenské pomoci Ukrajině, která se od předloňského února brání ruské vojenské invazi. Nynější Ficův kabinet zastavil dodávky zbraní Kyjevu ze zásob slovenské armády.

Vůči Pellegrinimu se už začal vymezovat Korčok, který je podobně jako současná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zastáncem liberální demokracie a který se účastní stávajících protivládních demonstrací v souvislosti s plánem kabinetu snížit trestní sazby, zrušit elitní útvar prokuratury a zkrátit promlčecí doby trestných činů.