Přetrvá mafiánský stát? Vítězství Pellegriniho by zaručilo beztrestnost pro Fica, píší Poláci

V prezidentských volbách na Slovensku se hraje o to, zda přetrvá mafiánský stát, napsal polský list Gazeta Wyborcza (GW). Vítězství Petera Pellegriniho, dávného stranického soudruha premiéra Roberta Fica, by vedlo k centralizaci moci podle maďarského vzoru, tvrdí list a dodává, že Pellegriniho vítězství by také nynější vládnoucí skupině zaručilo beztrestnost.

Pro pochopení, co vše je ve volbách v sázce, je podle deníku nezbytné vrátit se do roku 2018, kdy najatý vrah na objednávku mafie zastřelil novináře Jána Kuciaka, jenž odhaloval propojení vlády s organizovaným zločinem - až podle polského komentátora odhalil, že „jde o jedno a to samé“.

Deník následně zrekapituloval vývoj od pouličních protestů, přes Ficovo odstoupení z čela vlády, kde jej nahradil právě Pellegrini, „tvářící se jako evropský demokrat“. Jako premiér vydržel až do voleb 2020, které Ficův Směr-SD prohrál. Pellegrini v přesvědčení, že Ficův čas skončil a dny jeho strany jsou sečteny, si založil vlastní uskupení Hlas. Pro bývalé soudruhy se stal zrádcem, píše polský list.

Následující vlády v čele s populisty Igora Matoviče podle listu charakterizoval chaos a vnitřní spory, policii a prokuratuře však umožnily pracovat na politických kauzách. Začalo zatýkání vysoce postavených policistů a úředníků. Obvinění si vyslechl dokonce i Fico, a to z vytvoření organizované zločinecké skupiny, a jeho pravá ruka, exministr vnitra Robert Kaliňák.

Jeden z dopadených úředníků v roce 2021 přiznal, že se zapletl i Peter Pellegrini. V době, kdy byl šéfem vlády, se podle tohoto nařčení domáhal přes prostředníka 150 tisíc eur (3,8 milionu korun) od jednoho podnikatele výměnou za výhodný zákon. Případ se dodnes neobjasnil.

Fico pod palbou od zatýkaných stranických soudruhů a úředníků přešel do ofenzivy. Tvrdil, že stát za vlády dřívější opozice na něj útočí, stejně jako média, kterým vyhlásil válku. Jeho strana se otočila doprava. Fico našel inspiraci v ideologickém poselství Viktora Orbána. Podobně začal chrlit obvinění na adresu evropské levice a také amerického miliardáře maďarského původu George Sorose, že se pokoušejí o ovládnutí Slovenska liberálními elitami.

Čtyřkoalice nevydržela až do konce, její obliba klesla až na dno. Slováci kritizovali vlády Matoviče a jeho nástupců za to, že si nedokázaly poradit ani s pandemií covidu-19, ani s jejími následky. Parlamentní volby loni na podzim vyhrál Směr-SD, Fico vytvořil koalici s proruskými nacionalisty a Pellegriniho Hlasem, píše polský list.

Nejdůležitější rozhodnutí nové vládnoucí skupiny se týkaly změn v justici, dodává Gazeta Wyborcza a připomíná protesty Slováků proti rušení speciální prokuratury a dalším změnám v zákonech, které obviněným oligarchům umožní vyváznout s podmínkou, místo aby šli do vězení.

Pellegriniho vítězství bude znamenat monopol jedné skupiny na politickou moc, míní komentátor polského listu. „Zmizí prezident, který brzdí choutky vládnoucích. Pellegrini je pro druhé kolo rozhodně favorit,“ píše Gazeta Wyborcza.

Pellegriniho soupeř, „otevřeně proevropský a proatlantický“ bývalý diplomat Ivan Korčok, by k vítězství potřeboval rozšířit svou volební základnu, což nebude snadné, pokračuje autor komentáře. Pellegrinimu stačí, aby pro něj hlasovali voliči nacionalisty Stefana Harabina, dodává.

„Vše naznačuje, že se to může stát,“ míní Gazeta Wyborcza. Pellegrini se podle listu vyhýbá otevřenému nacionalismu, aby si neodradil umírněné voliče, ale za něj tak činí Fico, který jej v kampani silně podporuje. Oba však odlišuje pouze styl, tvrdí autor komentáře v polském listě.