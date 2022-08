Dovoz ruského uhlí do Číny je na pětiletém maximu

Dovoz uhlí z Ruska do Číny se v červenci vyšplhal na nejvyšší úroveň za nejméně pět let. Rusko si rovněž třetí měsíc za sebou udrželo pozici největšího dodavatele ropy do Číny. Vyplývá to podle agentury Reuters z celních údajů. Rusko v poslední době do Číny uhlí i ropu dodává se slevou. Reaguje tak na pokles poptávky ze strany západních zemí, který je důsledkem ruského útoku na Ukrajinu.

Dovoz ruského uhlí do Číny v červenci meziročně stoupl o 14 procent na 7,42 milionu tun. To představuje nejvyšší měsíční úroveň od roku 2017, kam sahají srovnatelné údaje.

V Evropské unii začal 11. srpna v plném rozsahu platit zákaz dovozu ruského uhlí, na kterém se členské země dohodly v dubnu v rámci pátého balíku protiruských sankcí. Embargo přimělo Rusko zaměřit se na alternativní kupce, jako jsou Čína a Indie, a nabízet jim uhlí za výrazně nižší ceny.

Dovoz ruské ropy do Číny se v červenci meziročně zvýšil o 7,6 procent na 7,15 milionu tun, což odpovídá zhruba 1,68 milionu barelů denně. Byl ale nižší než květnový rekord, které činil téměř dva miliony barelů denně, píše Reuters.

Evropská unie se dohodla, že v rámci šestého balíku protiruských sankcí od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba.

Rusko zahájilo útok na Ukrajinu 24. února. Čína odmítá ruskou agresi odsoudit.

