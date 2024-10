Pekarová Adamová: Rusko je možná obr, ale stojí na křehkých hliněných nohou

Jediný způsob, jak obnovit svobodu a spravedlnost na Krymu a celé Ukrajině, je vyhrát válku, řekla ve svém projevu na parlamentním summitu Krymské platformy v Rize předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

V případě vojenské, diplomatické a ekonomické podpory Ukrajiny ze strany Západu lze vítězství dosáhnout relativně brzy, míní. Podle šéfa Senátu Miloše Vystrčila proti sobě dnes na celém světě bojují demokracie a tyranie. Ukrajina je středobodem, kde se rozhoduje o tom, která z těchto stran zvítězí, uvedl.

Krym hraje významnou roli v kontextu ruské agrese proti Ukrajině, řekla šéfka Sněmovny ve svém projevu. „Zajištění toho, aby otázka Krymu neztratila pozornost, je důležitá, ale samo o sobě to svobodu obyvatelům Krymu nevrátí. Uneseným dětem to nepomůže vrátit se ke svým rodinám. Ani to neobnoví územní celistvost Ukrajiny, ani to nebude sloužit mezinárodnímu právu. Jediný způsob, jak obnovit svobodu a spravedlnost, na Krymu a celé Ukrajině, je vyhrát válku,“ řekla.

Zprávy z fronty nejsou povzbudivé

V posledních měsících podle ní většina zpráv z první linie není povzbudivá. „Ale když se podíváme se na celkový obraz, situace není tak ponurá. Rusko muselo vyměnit desetitisíce lidských životů a miliardy dolarů za minimální územní zisky. Ukrajina je na druhou stranu schopná zasáhnout strategické cíle hluboko na území ovládaném Ruskem, včetně Krymu,“ řekla Pekarová Adamová.

Válku je podle ní možné vyhrát a může se to stát relativně brzy. „Rusko je možná obr, ale stojí na křehkých hliněných nohou,“ uvedla. Vyslovila se pro širokou vojenskou pomoc bez „nesmyslných omezení“, ekonomickou a diplomatickou podporu i účinnější sankce proti Rusku.

Vystrčil řekl, že ruská invaze na Ukrajinu znamenala vystřízlivění pro řadu západních zemí, které spoléhaly na to, že ekonomická spolupráce může zajistit trvalé soužití s nedemokratickými zeměmi. „Je naším úkolem, abychom se z tohoto omylu poučili a uvědomili si, že dnes probíhá na celém světě boj mezi demokracií a tyranií. Naším úkolem je podporovat ty země, které bojují za demokracii,“ uvedl. Ukrajina je středobodem tohoto boje, dodal.

Krymská platforma má za cíl sdružovat a koordinovat veškeré stávající národní a mezinárodní snahy o ukončení ruské okupace Krymského poloostrova. Česká republika hostila parlamentní summit skupiny loni v říjnu.