Potřebujeme trvalý mír, ne další přestávku mezi invazemi, uvedl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina potřebuje skutečný, trvalý mír, a ne další přestávku mezi ruskými invazemi, píše Reuters. Hlava Ukrajiny se takto vyjádřila po pátečním setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce.
„Bezpečnost musí být zaručena spolehlivě a dlouhodobě se zapojením jak Evropy, tak Spojených států,“ uvedl Zelenskyj na X po telefonátu s evropskými lídry. „Zabíjení musí co nejdříve skončit, palba musí ustat na bojišti i na obloze, stejně jako proti naší přístavní infrastruktuře. Všichni ukrajinští váleční zajatci a civilisté musí být propuštěni a děti unesené Ruskem musejí být vráceny. Tisíce našich lidí zůstávají v zajetí – všichni se musí vrátit domů. Na Rusko je nutné vyvíjet tlak, dokud bude agrese a okupace pokračovat,“ dodal ukrajinský prezident.
„V rozhovoru s prezidentem Trumpem jsem řekl, že sankce by měly být zpřísněny, pokud se neuskuteční třístranné jednání nebo pokud se Rusko pokusí vyhnout čestnému ukončení války,“ uvedl dále Zelenskyj. Nelze podle něj jednat o Ukrajině, včetně jejího území, bez Ukrajiny.
Zelenskyj se v pondělí setká s Trumpem ve Washingtonu, aby s ním projednal výsledky pátečního jednání amerického prezidenta s Putinem.
Schůzka Trumpa s Putinem patrně nepřinesla žádné konkrétní výsledky. Dohoda o příměří na Ukrajině, které podporuje Kyjev, ale Moskva ho odmítá bez splnění svých podmínek, oznámena nebyla. Trump po summitu na Aljašce uvedl, že nyní se bude domlouvat schůzka mezi Zelenským a Putinem, které by se Trump podle svých slov mohl i sám zúčastnit. Putinův poradce Jurij Ušakov nicméně řekl, že o schůzce Putina, Trumpa a Zelenského se dosud nejednalo.
Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina v současné chvíli rozebírá celý svět. Svým komentářem přispěl i maďarský premiér Viktor Orbán, který nešetřil superlativy.
Svět je nyní bezpečnějším místem, okomentoval Orbán schůzku Putina s Trumpem
Politika
Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina v současné chvíli rozebírá celý svět. Svým komentářem přispěl i maďarský premiér Viktor Orbán, který nešetřil superlativy.
Na vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce jednali americký prezident Donald Trump se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Oba státníci po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla. Dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla. Trump nicméně po jednání v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem Kremlu. Dodal, že sám se jí možná zúčastní. V pondělí se Zelenskyj setká s Trumpem ve Washingtonu.
Trump opustil Aljašku s „prázdnýma rukama“, summit byl vítězstvím Putina, uvádí média
Politika
Na vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce jednali americký prezident Donald Trump se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Oba státníci po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla. Dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla. Trump nicméně po jednání v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem Kremlu. Dodal, že sám se jí možná zúčastní. V pondělí se Zelenskyj setká s Trumpem ve Washingtonu.