Stíhačky F-35 na cestě do Česka. USA schválily prodej za více než sto miliard

Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej letounů F-35 české armádě za odhadovanou cenu 5,62 miliardy dolarů (asi 122,6 miliard korun). Podle agentury Reuters to oznámil Pentagon. České ministerstvo obrany s USA jedná o pořízení 24 těchto stíhaček páté generace. Česká vláda dostane konkrétní návrh dohody na stůl do 1. října a následně rozhodne o jejím schválení, či neschválení, uvedlo české ministerstvo obrany.

„Navrhovaný prodej zlepší obranné schopnosti České republiky a podpoří operace NATO tím, že bude alianci chránit před moderními hrozbami a podpoří stálou přítomnost v regionu," píše se v prohlášení americké agentury pro obrannou spolupráci. Česko podle Pentagonu nebude mít žádné potíže se začleněním letounů do svých ozbrojených sil.

České ministerstvo obrany reagovalo prohlášením, že uvedená částka 5,62 miliardy dolarů zahrnuje i náklady desetiletého životního cyklu stíhaček a představuje maximální finanční rámec pro případné uzavření smlouvy.

Vše jde podle plánu

Do ceny těchto typů kontraktů, které americká vláda stejně jako v tomto případě předkládá Kongresu, bývá podle české strany standardně zahrnuta i dostatečná rezerva. „Jejím smyslem je, aby vláda USA nemusela znovu žádat o schválení Kongres, pokud by ČR v budoucnu případně požadovala další vybavení či služby, mohlo by jít např. o doplnění munice," vysvětlilo české ministerstvo.

„Od začátku jsme s tím počítali a na průběhu jednání o pořízení víceúčelových nadzvukových letounů F-35 to nic nemění, jedeme podle plánu,“ reagovala vrchní ředitelka ekonomické sekce Ministerstva obrany Blanka Cupáková na cenu uvedenou v americkém dokumentu.

Částka zahrnuje i výcvik a přestavbu letiště v Čáslavi

Cupáková, která zároveň od začátku vede vyjednávací tým, v dubnu řekla deníku Právo, že pořízení amerických strojů bude stát nejméně 100 miliard korun. Samotná nová letadla vyjdou na 40 miliard korun a zbytek ceny půjde podle jejího tehdejšího vyjádření do výcviku pilotů a personálu, výzbroje a přestavby čáslavského letiště.

Zahájit jednání s americkou vládou o případném nákupu amerických strojů doporučila armádní analýza, podle které požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 mohou splnit pouze stroje páté generace, které by vystřídaly nyní využívané švédské gripeny.

Jejich jediným dostupným zástupcem je v současné době právě F-35 amerického výrobce Lockheed Martin, který by společně se společnostmi Boeing a Raytheon byl hlavními signatáři potenciálního kontraktu.