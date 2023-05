VIDEO: Vrtulníky z USA v českých barvách dorazí za pár týdnů. Do Česka je přepraví obří letadlo

První vojenské vrtulníky pořizované z USA dorazí do Česka v řádu týdnů. Přesné datum zatím stanoveno nebylo, uvedl mluvčí generálního štábu Ivo Zelinka. Stroje z USA na vrtulníkovou základnu do Náměště nad Oslavou přepraví velkokapacitní letoun. Výrobce nedávno zveřejnil video prvního letu stroje v barvách české armády. Podívejte se na něj.

Česká republika z USA kupuje vrtulníky systému H1. Celkem pořizuje osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper. Dalších starších šest viperů a dva venomy dostane česká armáda ze Spojených států darem za pomoc Ukrajině. Ve výzbroji nahradí ruské Mi-24V/35.

První bitevní vrtulník Viper AH-1Z pro českou armádu byl vyroben na počátku dubna. Minulý týden firma Bell zveřejnila krátké video z prvního letu stroje v barvách české armády. Viper se během něj vznesl asi metr nad letištní plochu.

Podívejte se na oficiální video od společnosti Bell:

Vstup do 21. století

Šéf českého vojenského letectva Petr Čepelka v dubnu uvedl, že americké stroje přinášejí české armádě zcela nové schopnosti a způsoby nasazení a představují ucelený systém, který posune české vrtulníkové letectvo do 21. století.

„Armáda ČR dostane dva výkonově podobné vrtulníky, které dokážou společně držet krok. Vipery zajišťují ofenzivní leteckou podporu, venomy samostatně nebo ve spolupráci zabezpečují manévrování, logistiku a blízkou palebnou podporu," uvedl.

Digitální kokpit

Vedle digitálního kokpitu s rozměrnými LCD panely, automatického letového kontrolního systému s integrovanou satelitní a inerciální navigací označil za další výhodu shodu v konstrukční i letové oblasti. „Piloti jsou schopni přecházet mezi jednotlivými typy. To mimo jiné umožňuje i výměnu dílů mezi venomy a vipery, což představuje jednodušší logistiku," dodal. S novými vrtulníky dostane česká armáda také řízené rakety proti pozemním cílům Hellfire a střely Sidewinder pro vzdušné cíle.

Kromě 12 nových vrtulníků armáda získá i osm starších, ale provozuschopných strojů. Tyto vrtulníky čeká modernizace. Česko ji zaplatí z peněz, které od USA dostane jako kompenzaci za techniku poskytnutou Ukrajině.

V březnu byl již na náměšťskou vrtulníkovou základnu dopraven simulátor pro vrtulníky AH-1Z Viper na výcvik českých letců. O dodání simulátoru pro UH-1Y Venom se jedná. Český personál se již také cvičil přímo ve Spojených státech. Provoz simulačního centra bude mít na starosti státní podnik LOM Praha. Pro českou armádu zabezpečí také servis a údržbu pořizovaných strojů.

