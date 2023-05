Česká armáda posílí o dvacítku amerických vrtulníků za miliardy

Americké ministerstvo zahraničí schválilo, aby firmy z USA Česku případně prodaly techniku pro modernizaci bitevníků AH-1Z a vrtulníků UH-1Y (na snímku) v hodnotě asi 650 milionů dolarů (13,8 miliardy korun). Informovalo o tom americké ministerstvo obrany. Na kontraktu by se podílely hlavně firmy Bell Helicopter, Textron a General Electric. Česká armáda má z USA získat 12 nových vrtulníků a osm starších strojů. Po renovaci bude mít osm starších vrtulníků stejné vybavení jako 12 nových, uvedlo české ministerstvo obrany.

Pentagon uvedl, že Česko požádalo o možnost nakoupit techniku a služby pro modernizaci šesti bitevních vrtulníků AH-1Z Viper a dvou strojů UH-1 Venom. Jde například o motory, různá navigační zařízení, vysílačky, kulomety M240 nebo systémy pro elektronickou válku.

Tento obchod by podle USA posílil schopnost Česka vytvořit a udržovat silné obranné kapacity. Zároveň by znamenal podporu pro zahraniční politiku a národní bezpečnost Spojených států, protože posílit bezpečnost partnera z NATO je důležitou součástí pro zajištění míru a stability v Evropě, píše se v oznámení Pentagonu.

Náhrada za pomoc Ukrajině

Osm starších vrtulníků Spojené státy předají Česku za jeho pomoc Ukrajině napadené Ruskem. Uvedená částka 650 milionů dolarů představuje celkovou hodnotu zakázky, tedy hodnotu darovaných vrtulníků, renovačních prací a dalšího vybavení, uvedl mluvčí ministerstva obrany Jiří Táborský.

"ČR bude platit necelou polovinu této částky, přičemž naprostá většina těchto peněz bude uhrazena z daru 306 milionů dolarů, které ČR dostala jako částečnou kompenzaci své pomoci Ukrajině," doplnil mluvčí.

Peníze podle Táborského půjdou nejen na modernizaci, ale také na pořízení dalšího simulátoru pro vrtulníky UH-1Y Venom, simulátoru na údržbu vrtulníků, dalších náhradních dílů a nezbytného vybavení.

"U samotných vrtulníků jde o plně funkční stroje, které se nyní budou upravovat tak, aby šlo o stejný typ, jako jsou nové stroje," podotkl mluvčí. "Starší stroje budou mít zcela stejné vybavení a jeho uspořádání jako budou mít vrtulníky nové," doplnil.

Česká armáda tak bude disponovat celkem deseti AH-1Z a deseti UH-1Y. Nových bude osm strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper.