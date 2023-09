Nová černomořská obilná cesta funguje. Na cestu vyrazila druhá loď

Svět kvůli ruské blokádě ukrajinských černomořských přístavů bojující s cenami obilí a potravin si může opět na chvíli oddychnout. Z Čornomorsku vyplula druhá loď s obilím, a opět mimo dosavadní obilnou cestu blokováno Ruskem.

Z ukrajinského černomořského přístavu Čornomorsk vyplula loď Aroyat převážející obilí do Egypta. Uvedl to ukrajinský vicepremiér Oleksandr Kubrakov a potvrzují to data z monitoringu pohybu plavidel po mořích Marine Traffic.

Ukrajina vytvořila v Černém moři vlastní koridor pro přepravu obilí poté, co Rusko v červenci odstoupilo od takzvaných černomořských obilných dohod.

První loď již dorazila do Istanbulu

Velkoobjemové lodě Resilient Africa a Aroyat, plující pod vlajkou Palau, zakotvily v Čornomorsku v minulou sobotu a měly odplout po naložení pšenice pro Afriku a Asii. Resilient Africa z ukrajinského přístavu vyplula v úterý s 3000 tunami pšenice na palubě a už dorazila do přístavu v Istanbulu. Aroyat míří do přístavu v egyptské Alexandrii a podle Kubrakova veze 17 600 pšenice.

Šlo o první dvě plavidla, která do přístavů v Oděské oblasti vplula od začátku ruské invaze na Ukrajinu, aniž by při tom využila koridor ustanovený takzvanými obilnými dohodami. Rusko od nich letos v červenci zhruba po roce odstoupilo a varovalo, že bude lodě plující do ukrajinských přístavů pokládat za vojenské cíle.