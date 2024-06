Nigel Farage: Putina k invazi na Ukrajinu vyprovokovala EU svým rozšiřováním

K ruské invazi na Ukrajinu vyprovokovalo ruského prezidenta Vladimira Putina rozšiřování Evropské unie a NATO na východ. Řekl v rozhovoru s veřejnoprávní vysílací společností BBC šéf britské pravicově populistické strany Reform UK Nigel Farage, který za to sklidil kritiku od politiků napříč politickým spektrem.

Farage, jehož strana by v nadcházejících volbách 4. července podle průzkumů měla získat miliony hlasů, řekl, že trvá na svých slovech, která zveřejnil na sociálních sítích krátce po vpádu Ruska na Ukrajinu v únoru 2022. Uvedl tehdy, že jde o „důsledek rozšiřování EU a NATO“. Válku na Ukrajině údajně předvídal už v roce 2014.

EU a NATO daly Putinovi důvod k válce

„Bylo mi jasné, že neustálé rozšiřování NATO a Evropské unie na východ zavdává tomuto muži (Putinovi) důvod, aby svým Rusům řekl 'Zase jdou po nás' a šel do války,“ řekl Farage v rozhovoru s BBC. „Tuto válku jsme vyprovokovali - samozřejmě je to jeho (Putinova) chyba - využil záminky, kterou jsme mu dali,“ dodal Farage.

Rusko ospravedlňuje svou agresi, kterou nazývá speciální vojenskou operací, jako součást širšího boje se Západem, který údajně chce Rusko oslabit. Británie patří k nejdůležitějším dodavatelům vojenského materiálu pro bránící se Ukrajinu.

Farage, který byl dlouhou dobu jednou z hlavních tváří kampaně za vystoupení Británie z EU a proti masové imigraci, patří mezi nejvýraznější a také nejkontroverznější britské politiky. Jeho překvapivý vstup do nynějšího volebního soupeření dále oslabuje konzervativce premiéra Rishiho Sunaka, jimž průzkumy předvídají jasnou porážku od labouristů.

Poslední Farageovy výroky vyvolaly okamžité odsouzení. Premiér Sunak řekl, že Farage se „naprosto mýlí“ a obvinil ho z appeasementu, politiky ústupků, která ohrožuje bezpečnost Británie a jejích spojenců. Labouristický poslanec a expert strany na obranu John Healey označil Farageova vyjádření za hanebná a populistického politika za Putinova obhájce. Lídr labouristů Keir Starmer, který je všeobecně považován za příštího britského premiéra, Farageovy výroku rovněž označil za ostudné. „Každý, kdo usiluje o vstup do parlamentu, by měl mít opravdu jasno v tom, že Rusko je agresor,“ prohlásil Starmer.

Farage se k debatě vyjádřil i na platformě X. „Putin udělal špatně, když vpadl do suverénní země a EU udělala špatně, když se rozšířila na východ. Čím dříve si to uvědomíme, tím více se přiblížíme ukončení války a dosažení míru,“ napsal.