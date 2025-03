Lukáš Kovanda: Akcie evropských zbrojařů mohutně rostou, Evropa se totiž bojí rozpadu NATO

Evropa bude více zbrojit a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se musí za každou cenu udobřit s americkým protějškem Donaldem Trumpem, i podepsat dohodu o nerostech, aby se nerozpadlo NATO. To je v kostce výsledek včerejšího summitu evropských lídrů v Londýně.

Trump je tak na dobré cestě zajistit velký objem nových vojenských zakázek z Evropy pro americké zbrojaře a získat pro Ameriku podstatnou část ukrajinského nerostného bohatství, aniž ovšem Kyjevu poskytne bezpečnostní záruku.

Zelenskyj teď navíc bude vůči němu v ještě horší vyjednávací pozici.

Nakonec to bude tak, jak chce Trump, včetně ukončení války, protože Evropa jej potřebuje víc než on ji. Nebo si to alespoň evropští lídři stále myslí. To je celé.

Zbrojaři posilují

Z vývoje ale budou těžit nejen američtí zbrojaři. Též akcie evropských zbrojařů dnes ráno výrazně rostou, Rheinmetall či BAE Systems na platformě Tradegate kolem 20 procent. Rheinmetall, největší německý zbojař, od začátku ruské invaze na Ukrajinu přidal už kolem 800 procent.

Největší americká banka JP Morgan dnes ráno zvýšila roční cílovou cenu evropských zbrojařů průměrně o 25 procent. Strach Evropy z vystoupení USA z NATO je jim živou vodou.

