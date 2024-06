Na Ukrajině žije mnoho mužů ve skrytu kvůli strachu z odvodů do armády k obraně země proti ruské invazi. S několika z nich hovořil deník The New York Times (NYT). Muži si nechávají doručovat jídlo, pracují z domova a ve skupinách na sociálních sítích, které mají desítky tisíc členů, sledují pohyb odvodových důstojníků.

Pětačtyřicetiletý Vladyslav tráví většinu dní ve svém bytě, z jehož oken často dalekohledem vyhlíží na ulici, kde u vstupu do metra důstojníci zastavují kolemjdoucí muže a kontrolují, zda v souladu s novým zákonem aktualizovali své údaje na vládním webu. Jde o první krok před možným povoláním do armády, popisuje NYT.

„Bojím se, že nedostanu dostatečný výcvik, přesunou mě blíž k frontě a zemřu nesmyslně,“ popsal 28letý webdesignér Mykyta ze Lvova. Jeho strach sdílí někteří vojenští analytici, kteří uvádí, že ukrajinským jednotkám často chybí potřebný výcvik.

Krátká doba?

Jack Watling, expert na vojenství z britského Royal United Services Institute, uvedl, že většina ukrajinských branců „může být ráda“ za pětitýdenní výcvik. Naproti tomu například britská pěchota za druhé světové války dostala výcvik 22 týdnů.

K ukrajinské armádě se mnoho lidí přidalo z pocitu občanské povinnosti a od schválení nového mobilizačního zákona v dubnu své údaje podle ministerstva obrany aktualizovalo 1,6 milionu mužů, píše NYT. Po většinu války, která nyní trvá už více než dva a čtvrt roku, spoléhala ukrajinská armáda na desítky tisíc dobrovolníků. Po relativně neúspěšné ukrajinské protiofenzivě na konci minulého léta však začala být evidentní nutnost mít více obránců.

Jeden z plukovníků ukrajinské armády americkému deníku sdělil, že odvodoví důstojníci, kteří jsou často válečnými veterány, mají těžkou práci kvůli nenávisti, které čelí v ulicích.

„Mobilizují lidi ne proto, že se jim to líbí, ale protože jsou si vědomi urgentní potřeby doplnit jednotky,“ poznamenal plukovník.

Oleksandr, 32letý datový analytik z Kyjeva, popsal, že strach začal cítit minulé léto, když viděl důstojníky, jak se zmocnili muže nedaleko jeho bydliště. „Popadli ho za ramena a vzali do auta,“ popsal.

Oleksandr je členem jedné ze skupin na sítích, kde se lidé vzájemně informují o pohybu odvodových důstojníků, konkrétně ta jeho má přes 200 tisíc členů.

Vladyslav, Mykyta i Oleksandr uvedli, že armádě přispěli finančně a zcela nevylučují, že by se do ní přidali. Mají prý ale pocit, že mobilizační proces nedostatečně zohledňuje schopnosti člověka a prostě ho pošle na pravděpodobnou smrt.