Putin nařídil zastavit palbu kvůli pravoslavným Vánocům. Pokrytectví, vzkázal Kyjev

Prezident Vladimir Putin nařídil ruské armádě, aby na 36 hodin zastavila na ukrajinské frontě palbu. Klid zbraní začne platit v pátek v poledne moskevského času. Je to pokrytectví, reagovali ukrajinští představitelé.

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil ruské armádě zastavit palbu na frontové linii na Ukrajině od pátečního poledne do sobotní půlnoci, tedy po dobu pravoslavných Vánoc. Informovala o tom dnes agentura TASS. Rusko musí opustit okupovaná území, jedině tak bude mít dočasné příměří, uvedl vzápětí na twitteru poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak. Pokrytectví si nechte pro sebe, vzkázal ukrajinský činitel do Moskvy.

K dočasnému příměří vyzval v předvečer Vánoc moskevský patriarcha Kirill, který stojí v čele ruské pravoslavné církve, aby se věřící mohli zúčastnit svátečních bohoslužeb. Pravoslavná církev slaví Vánoce 7. ledna podle juliánského kalendáře a bohoslužby se obvykle konají v noci ze 6. na 7. ledna.

Šéf Kremlu podle prohlášení své kanceláře reagoval na výzvu patriarchy Kirilla a nařídil ministrovi obrany, aby zavedl režim příměří podél celé linie dotyku na Ukrajině od 12:00 (10:00 SEČ) v pátek 6. ledna do 24:00 (22:00 SEČ) v sobotu 7. ledna. „Vzhledem k tomu, že v oblastech bojů žije velký počet pravoslavných občanů, vyzýváme ukrajinskou stranu, aby vyhlásila příměří a umožnila jim účast na bohoslužbách na Štědrý den a také v Den narození Krista,” uvedl podle webových stránek Kremlu Putin.

Je to pokrytectví, zní z Ukrajiny

„Za prvé: Ukrajina neútočí na cizí území a nezabíjí civilisty. Tak jako to činí Ruská federace. Ukrajina ničí na svém území pouze příslušníky okupační armády,” napsal ve zjevné reakci na twitteru Podoljak. „Za druhé: Ruská federace musí opustit okupovaná území – jedině tak bude mít dočasné příměří. Pokrytectví si nechte pro sebe,” dodal poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře.

Podoljak už dříve odmítl výzvu moskevského patriarchy jako cynickou past. Kirill aktivně podporuje prezidenta Putina a jeho válku proti Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko svým vpádem do sousední země loni 24. února. Ruská pravoslavná církev, žehnající militarizaci Ruska a vraždění a genocidě Ukrajinců, není žádná autorita, ale propagandista války, a tak její návrh není ničím jiným než součást propagandy a cynická past, reagoval na patriarchův návrh Podoljak.

