Zelenskyj v Kongresu děkoval USA. Dal ale najevo, že nepřestane žádat víc

Jestli kdy nějaký vůdce zosobňoval svou zemi, je to Volodymyr Zelenskyj, píše americká CNN ve své analýze nynější cesty ukrajinského prezidenta do Spojených států. Nezlomný, vzdorující civilista donucený obléct se do vojenského při své středeční návštěvě Washingtonu několikrát děkoval za pomoc, které se Ukrajině do USA dostává. Dal nicméně jasně najevo, že nepřestane žádat víc.

Jak k tomu poznamenal americký list The Washington Post, oba vůdci se sice navenek usmívali a předváděli jednotu, nicméně Zelenskyj by chtěl po USA ještě účinnější zbraně pro boj s Ruskem, ty mu ale Joe Biden dosud odmítal poskytnout.

Santo, pošli zbraně

Mychajlo Podoljak z ukrajinské prezidentské kanceláře na začátku prosince na Twitteru zveřejnil svůj "seznam vánočních přání" - zbraně, po kterých by Ukrajinci toužili, aby se mohli účinněji bránit ruským útokům. Na seznamu figurovaly mimo jiné pokročilé bojové tanky či střely dlouhého doletu.

Čtyři z těchto položek ale Bidenova administrativa odmítá poskytnout, uvedl list The Washington Post. Páté přání - protiraketový systém Patriot - získají Ukrajinci v novém balíčku vojenské pomoci oznámeném ve středu těsně před Zelenského návštěvou USA.

Podle nejmenovaných zástupců amerického ministerstva obrany má Ukrajina tanků dostatek a americké stroje M1 Abrams, které by Kyjev chtěl, jsou velmi náročné na údržbu a složité na ovládání. Že má americká pomoc své limity, vyznělo i z Bidenových vyjádření na středeční tiskové konferenci v Bílém domě.

Obavy o jednotu NATO

V reakci na dotaz ohledně poskytnutí raket, které by umožnily ukrajinským jednotkám zasáhnout cíle i uvnitř Ruska, americký prezident varoval, že takové zbraně by mohly rozbít jednotu NATO ohledně podpory Ukrajiny. "Nechtějí jít do války s Ruskem," řekl Biden na adresu Severoatlantické aliance.

Podle některých mohou být rovněž problematické i peníze, které válka americké daňové poplatníky stojí. Jak uvedla agentura AP, byla Zelenského překvapivá návštěva Washingtonu okamžikem, kdy mohl Bílý dům ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi ukázat, že Spojené státy dodrží svůj závazek a budou Ukrajincům pomáhat "dokud to bude třeba".

Ukrajinský prezident měl zase příležitost osobně poděkovat za miliardy dolarů, které už Kyjev od Američanů získal. Vyjádření "dokud to bude třeba" je silnou rétorikou, jenže jakou bude mít trpělivost rozdělený Kongres a americká veřejnost s válkou bez jasného konce, která je ekonomicky velmi nákladná, ptá se agentura AP.

Jak ukazují průzkumy, většina Američanů pomoc Ukrajině, které se daří odrážet ruskou armádu, nadále podporuje. Jak ale uvedl například republikánský senátor Rick Scott, je potřeba veřejnosti neustále vysvětlovat, co Ukrajinci dělají.