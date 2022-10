Němci spálí 800 milionů prošlých roušek

V Německu bylo vypsáno počáteční výběrové řízení zakázky na spálení 730 milionů chirurgických roušek a 60 milionů respirátotů FFP-2, informovalo německé ministerstvo zdravotnictví. Dále ministerstvo uvedlo, že pětina roušek, které byly pořízené od března 2020 byla vadná.

Německo podle deníku Spiegel utratilo od začátku covidové pandemie za roušky šest miliard eur (147 miliard korun). Bývalý ministr zdravotnictví Jens Spahn byl kritizován za nadměrné zakázky a využívání osobních kontaktů, které využíval k nákupu roušek. Spahn argumentoval nedostatkem roušek ve skladech a snahou o zrychlení dodávek.

