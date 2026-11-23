„Proč neříct nahlas, co si tolik lidí myslí?“ Zelenskyj znovu žádá NATO o přijetí Ukrajiny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu vyzval NATO, aby přijalo jeho zemi. Členství v alianci by podle něj bylo levnějším, spolehlivějším a účinnějším řešením než bezpečnostní garance. Zároveň tvrdí, že přijetím Ukrajiny by získala i samotná aliance.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj znovu otevřel otázku vstupu své země do Severoatlantické aliance. Ve svém on-line projevu k výročnímu zasedání Parlamentního shromáždění NATO v Berlíně vyzval spojence, aby místo hledání alternativních bezpečnostních garancí zvážili přímo přijetí Ukrajiny. Takové řešení by podle něj bylo nejen účinnější a spolehlivější, ale také levnější.
„Proč neříct nahlas, co si tolik lidí myslí? Nebylo by efektivnější přijmout Ukrajinu do NATO? Nebylo by to pro nás všechny lepší, levnější a spolehlivější, co se týče bezpečnosti?“ prohlásil Zelenskyj. Zdůraznil přitom, že vztah mezi Ukrajinou a aliancí není jednostranný. „S ukrajinskými ozbrojenými silami by bylo NATO silnější,“ uvedl s tím, že nejen Ukrajina potřebuje NATO, ale také NATO potřebuje Ukrajinu.
Napětí na východním křídle NATO dál roste. Po pátečním narušení polského vzdušného prostoru dvěma ruskými střelami a dronem přijel do Varšavy generální tajemník aliance Mark Rutte a ujistil, že NATO bude bránit každou píď polského území. Polsko zároveň žádá posílení protivzdušné obrany a incident se má v pondělí dostat na stůl Severoatlantické rady.
NATO po ruském incidentu přitvrzuje. Rutte slíbil bránit každou píď Polska
Politika
Napětí na východním křídle NATO dál roste. Po pátečním narušení polského vzdušného prostoru dvěma ruskými střelami a dronem přijel do Varšavy generální tajemník aliance Mark Rutte a ujistil, že NATO bude bránit každou píď polského území. Polsko zároveň žádá posílení protivzdušné obrany a incident se má v pondělí dostat na stůl Severoatlantické rady.
Zelenskyj odmítá náhražku členství
Ukrajinský prezident se vymezil také vůči možnosti poskytnout jeho zemi bezpečnostní garance podobné článku 5 Severoatlantické smlouvy. Ten představuje základ kolektivní obrany aliance a stanoví, že ozbrojený útok proti jednomu či více členům je považován za útok proti všem. Podle Zelenského by však skutečné členství Ukrajiny v NATO bylo lepší než jakákoli záruka, která by se tento princip snažila napodobit.
O možnosti bezpečnostních garancí podobných článku 5 hovořil minulý týden v Berlíně americký zmocněnec Jared Kushner. Téma otevřel na jednání koalice ochotných, tedy zemí, které pomáhají Ukrajině. Zelenskyj nyní dal najevo, že přednost dává přímo vstupu své země do aliance.
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