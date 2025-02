Téměř polovina Němců by už Ukrajinu nepodporovala, hlavně mladí

Téměř polovina Němců je proti tomu, aby Německo dále podporovalo Ukrajinu posíláním zbraní nebo finančně, plyne z průzkumu společnosti Insa pro zpravodajský portál t-online. Zvláště silný je takový postoj u mladé generace.

Z exkluzivního průzkumu vyplývá, že 46 procent Němců si přeje, aby spolková země nepodporovala zemi čelící už tři roky ruské agresi zbraněmi nebo penězi. Osmadvacet procent naopak chce, aby příští vláda Ukrajině zbraně i peníze posílala.

Sedm procent dotázaných chce, aby Německo Ukrajině pomáhalo pouze finančně, osm procent je pak pouze pro zbrojní pomoc. Šest procent lidí nemá vyhraněný názor a tři procenta dotázaných uvedla, že je jim téma lhostejné.

Merz podporu slibuje

Podpora Ukrajiny patřila spíše mezi vedlejší témata kampaně před nedělními volbami do Spolkového sněmu. Vítězná konzervativní unie CDU/CSZ pravděpodobného příštího německého kancléře Friedricha Merze slibuje Ukrajině veškerou potřebnou podporu. Sociální demokraté (SPD) dosavadního kancléře Olafa Scholze, kteří pravděpodobně vytvoří s konzervativci příští vládní koalici, chtějí jako dosud dodávat Kyjevu zbraně „s rozvahou“, ale tak dlouho, jak to bude nutné.

Proti podpoře Ukrajiny dodávkami zbraní na německé politické scéně vystupují především dvě strany z pravého a levého okraje, Alternativa pro Německo (AfD) a Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Zatímco první z nich dosáhla v neděli ve volbách historického historického volebního úspěchu a umístila se na druhém místě, loni založená BSW se do parlamentu těsně nedostala.

V reprezentativního průzkumu Insa je nápadný rozdíl mezi postoji k pomoci Ukrajině podle věkových skupin. Mezi Němci ve věku od 18 do 29 let se 57 procent vyslovilo pro to, aby příští vláda podporu Ukrajině zastavila. Naproti tomu mezi Němci staršími 70 let takový postoj zaujímá jen 28 procent lidí.

Za Scholzova vládnutí se po počátečním váhání z Německa stal v objemu vojenské pomoci druhý největší podporovatel Ukrajiny po Spojených státech. Zároveň ale Scholz například odmítal Kyjevu dodat střely s plochou dráhou letu Taurus. Merz by s jejich dodáním za určitých okolností souhlasil.

