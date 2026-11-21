Po míru můžete peníze utratit doma, vzkázal podle Zelenského Trump Evropě
Donald Trump podle Volodymyra Zelenského připomněl evropským lídrům, kolik peněz vydávají na válku na Ukrajině. Po dohodě s Ruskem by je mohli využít doma. „Neznělo to jako výhrůžka,“ řekl ukrajinský prezident. O tom, že je Vladimir Putin ochoten kvůli míru ustoupit, ale pochybuje.
Trump se ve čtvrtek telefonicky připojil k jednání evropských spojenců Ukrajiny, kteří se sešli v Berlíně v rámci koalice ochotných. Krátce předtím jednal s Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu APEC v čínském Šen-čenu. O tom, co americký prezident evropským lídrům řekl, mluvil podle agentury Reuters Zelenskyj v sobotu v Kyjevě před schůzkou s britským ministrem obrany Wesem Streetingem.
Putin chce celý Donbas. Zelenskyj ustoupit odmítá
Po návratu do Washingtonu Trump v pátek prohlásil, že Putin při jejich rozhovorech jasně vyjádřil přání ukončit válku diplomatickou cestou. Ukrajinský prezident vidí ochotu Kremlu k dohodě jinak. „Jsem trochu skeptičtější než Američané, že je připraven ke kompromisům. Mimochodem, to jsem řekl i americkému týmu,“ uvedl Zelenskyj.
Moskva znovu narýsovala červenou čáru pro jakoukoli mírovou dohodu s Ukrajinou: Kyjev podle ní nesmí vstoupit do NATO ani získat nic, co by členství připomínalo. Rusko přitom připouští debatu o bezpečnostních zárukách, ale až poté, co Ukrajina tuto podmínku přijme.
NATO výměnou za Donbas? Rusko odmítá i „kvazičlenství“ Ukrajiny v alianci
Politika
Moskva znovu narýsovala červenou čáru pro jakoukoli mírovou dohodu s Ukrajinou: Kyjev podle ní nesmí vstoupit do NATO ani získat nic, co by členství připomínalo. Rusko přitom připouští debatu o bezpečnostních zárukách, ale až poté, co Ukrajina tuto podmínku přijme.
Putin dál žádá, aby se Ukrajina výměnou za mír vzdala celého Donbasu na východě země. Zelenskyj to odmítá a připomíná, kolik ukrajinských vojáků při obraně tohoto území od začátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022 padlo. Sám Putin, který válku rozpoutal, přitom ve čtvrtek obvinil Kyjev a Evropu, že kompromisů nejsou schopny.
Washington bude spěchat, Moskva jednání zdrží, očekává Zelenskyj
Mírová jednání se po devítiměsíční pauze obnovila v listopadu v Abú Zabí. Zelenskyj přivítal vyjádření amerických vyslanců, že Evropa bude při rozhovorech plnohodnotným partnerem. Termín ani program dalšího kola zatím dohodnuté nejsou. Zatímco od Washingtonu Zelenskyj očekává snahu svolat schůzku co nejdříve, Rusko se ji podle něj pokusí oddálit.
Ukrajina může mít ve Francii brzy zásadní problém. Marine Le Penová vede průzkumy před prezidentskými volbami a otevřeně říká, že Paříž si už nemůže dovolit posílat Kyjevu další finanční pomoc. V Berlíně proto už hledají způsob, jak evropské financování Ukrajiny pojistit i proti případné změně kurzu v Paříži.
Ukrajina má problém. Le Penová vede ve Francii a pomoc Kyjevu může být první na ráně
Politika
Ukrajina může mít ve Francii brzy zásadní problém. Marine Le Penová vede průzkumy před prezidentskými volbami a otevřeně říká, že Paříž si už nemůže dovolit posílat Kyjevu další finanční pomoc. V Berlíně proto už hledají způsob, jak evropské financování Ukrajiny pojistit i proti případné změně kurzu v Paříži.
Britský ministr obrany Streeting v Kyjevě poukázal na rozpor mezi Putinovými slovy o míru na mezinárodních summitech a bombardováním civilní infrastruktury jeho vojsky. Ruské narušení polského vzdušného prostoru před pátečním cvičením koalice ochotných označil za nehoráznou provokaci. Podle polských úřadů šlo zřejmě o dvě rakety a dron. „Nejlepší odpovědí, a odpovědí, ke které bych vyzval všechny naše spojence, je udělat víc pro podporu Ukrajiny,“ řekl Streeting.