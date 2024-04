Dalibor Martínek: Korčok, nebo Pellegrini? Čechům je to jedno. Hlavně, Slováci, postřílejte agresivní medvědy

Jméno Ivan Korčok, možná budoucí slovenský prezident, je v Česku úplně neznámé. Kdo že je tento Korčok, kterého si možná Slováci zvolí za prezidenta? Češi jsou zmatení, nikdo tu o něm nic neví. Kdo se o slovenské volby v Česku trochu zajímá, a není to moc lidí, hodí si jméno Korčok do Googlu. Možná to zní trošku přezíravě, na to byli Slováci vždy velmi citliví. Ale, bohužel, je to realita.

Takže, co píše Google o Korčokovi? Byl to ministr ve vládě Igora Matoviče. To je ten člověk, který upoutal pozornost médií, když loni seděl ve svém autě u předvolebního meetingu Ficova Smeru a do megafonu pokřikoval, že Ficova vláda je vláda zlodějů. Načež k jeho autu přišel Ficův bývalý ministr vnitra Robert Kaliňák a fyzicky ho napadnul. Bylo to působivé video, které měl Matovič natočené z kamery zevnitř svého auta. Sesbíralo statisícovou pozornost na sociálních sítích. Dobrý obrázek o politických poměrech na Slovensku.

Na Slovensku se prostě dějí věci. Ale zpět ke Korčokovi. Kdo je tento v Česku neznámý muž, vyzyvatel Pelleho, jak Pellegrinimu říkají Slováci? Kromě toho, že byl čerstvý šedesátník ministrem zahraničí Matovičovy vlády, byl také dva roky slovenským velvyslancem ve Spojených státech. Jak jeho kariéra, více diplomatická než politická, ukazuje, je to schopný člověk.

Korčokův oponent v prezidentské volbě je Peter Pellegrini. Další trochu nečitelná figura slovenského společenského dění. Prý je to krasomluv, říkají někteří. Umí krásně mluvit vlastně na jakékoliv téma. Hezká schopnost. Možná se prokrasomluví až na slovenského prezidenta.

Pelle vs Korčok. Šance jsou vyrovnané

Pelle byl mnoho let ministrem ve Ficových vládách. Když předposlední Ficova vláda - ta poslední právě slouží - po veřejném tlaku po vraždě novináře Jána Kuciaka v roce 2018 rezignovala, tehdejší prezident Kiska, kterého jsme měli v Česku rádi, protože to byl takový dobroděj, jmenoval Ficova ministra Pellegriniho premiérem. V této funkci vydržel Pelle dva roky. Nyní se jako bývalý premiér vrací s ambicí stát se slovenským prezidentem.

Když Pellegrini vystřídal Fica ve vládě, v Česku zůstaly otázky, zda jde o dohodnutý deal, nebo o nějaké rozkmotření. Byly takové otázky i na Slovensku? V Česku takové případné pochybnosti nerezonovaly.

Takže koho si z této dvojice vybrat, koho si přát? To je naštěstí otázka na Slováky. Zdá se, že šance obou aspirantů jsou vyrovnané. Češi se na tento souboj mohou v klidu dívat zpovzdálí, bez emocí, a bez nějakých tužeb. Prezidentské volby jsou jistě významnou veřejnou akcí, to nelze snižovat. Přejme Slovákům dobrou volbu. I když těžko říct, která to vlastně nyní má být.

Naštěstí nám to může být jedno. Jestli na Slovensku bude v titulární funkci Pelle, nebo Korčok, Češi se z toho nezblázní. Zásadním určovatelem vztahů našich dvou zemí je, že na Slovensku nyní opět vládne Fico, dle demokratické vůle národa.

Je tu však jedna mnohem víc klíčová otázka ve vztazích našich dvou bratrských zemí. Jsou to medvědi. Tyto divoké šelmy, čteme to na webech, už napadly na Slovensku několik lidí a jedna paní dokonce kvůli medvědovi zemřela. Liptovský Mikuláš se stal doménou této krvežíznivé bestie. Kterou jsme v českých zemích nejdřív vyhubili, teď ji chráníme, protože jich je málo, ale už nás zase začínají svým divokým chováním štvát, takže ji patrně brzo opět vyhubíme.

Přátelé Slováci, zvolte si za prezidenta, koho je libo. Ale hlavně, vystřílejte tam ty mrchy. Chceme jezdit do vašich hor a utrácet peníze. Ale v klidu. Stačí, když budou v hotelu nějaké fotky medvědů, ale ať to neběhá po lese.