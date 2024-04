Bradáčová prověřuje záložnu, v níž měl „zapomenuté“ konto premiér Fiala

O fungování Podnikatelské družstevní záložny (PDZ) s VIP klienty, v níž měl „zapomenuté“ konto i premiér Petr Fiala, se zajímají detektivové z odboru hospodářské kriminality pražského krajského ředitelství. Dozor v kauze převzalo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze, předtím spis ležel u městských žalobců. Píšou o tom dnešní Lidové noviny (LN).

V polovině března zahájila se záložnou, v níž měl v minulosti uložené peníze i současný premiér Petr Fiala (ODS), správní řízení Česká národní banka. Důvodem jsou přetrvávající závažné nedostatky v činnosti záložny.

„Na základě předchozího vykonaného dohledu si Vrchní státní zastupitelství v Praze vyžádalo od Městského státního zastupitelství v Praze spisový materiál, u něhož není zcela vyloučeno, že by mohl mít souvislost s PDZ, ale rovněž také mít žádnou souvislost nemusí, což je třeba teprve řádně prověřit,“ sdělil LN David Ešner z VSZ. Podrobnosti, pro jaké možné trestné činy se prověřování vede, neuvedl.

„Jelikož se nastíněný postup odehrál až v měsíci březnu 2024 a jde o tzv. neveřejnou část trestního řízení, nebudou nyní ze strany státního zástupce VSZ v Praze poskytovány žádné další informace,“ dodal Ešner.

Správní řízení směřující k odnětí povolení působit jako družstevní záložna zahájila ČNB 15. března. Záložně bylo předběžným opatřením zakázáno přijímat vklady a poskytovat úvěry. Vyplácení vkladů omezeno není. Podnikatelská družstevní záložna je podle ČNB velmi malou úvěrovou instituci, jejíž bilanční suma je nižší než 150 milionů korun. Provázanost s jinými účastníky finančního systému je zanedbatelná, a tak selhání nemá dopad na stabilitu českého finančního trhu, uvedla centrální banka. PDZ se do konce řízení s ČNB k možnému odebrání licence nechce vyjadřovat, píšou LN.

Kauza premiérova „zapomenutého“ konta

V záložně měl od června 2015 do listopadu 2020 vklad, a tedy i podíl současný premiér Fiala. Na běžném účtu měl uloženo 950 tisíc korun. Fiala v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

Kvůli transakcím záložny podal trestní oznámení podílník záložny Pavel Wurst, uvedl koncem letošního ledna web Seznam Zprávy. Podíl v záložně měli podle něj vedle Fialy i někteří další politici ODS. Opozice žádala vysvětlení a počátkem letošního února se neúspěšně pokusila prosadit mimořádnou schůzi sněmovny ke kauze Fialova podílu v záložně.

