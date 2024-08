Evropa zbrojí jako o život a Strnad bohatne

Zbrojovka Excalibur Army holdingu Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada loni zvýšila tržby téměř o 40 procent na rekordních 18,7 miliardy korun. Hrubý zisk činil 4,5 miliardy korun a byl tak meziročně vyšší o 120 procent. Většinu tržeb firma získala v členských zemích NATO a také na Ukrajině, kam dodává vojenskou techniku. Uvedl to generální ředitel Excalibur Army Petr Kratochvíl.

Válka na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo Rusko, podle vedení Excalibur Army výrazně zvýšila poptávku po zbraních a vojenské technice. Společnost Excalibur Army před časem získala kontrakt na modernizaci stovky tanků T-72, kterou v rámci vojenské pomoci Ukrajině financovaly Spojené státy a Nizozemsko.

„Naše společnost má dva pilíře podnikání, a to obchod s vojenským materiálem, který získáváme na světovém trhu, a prodej vlastních produktů a s nimi souvisejících služeb. V obou pilířích jsme zaznamenali meziročně silný růst, který je daný nejen konfliktem na Ukrajině, ale i rostoucími investicemi do obrany ve státech NATO i jinde ve světě,“ uvedl Kratochvíl.

V roce 2023 byly pro Excalibur Army podle Kratochvíla klíčové tržby za zboží, které činily 14,9 miliardy korun. Tyto tržby firma vygenerovala zejména z prodeje zbraní a munice. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb za rok 2023 činily 3,803 miliardy korun a firma je získala díky prodeji vojenské techniky.

Společnost Excalibur Army loni dokončila několik významných zakázek. Zákazníkům předala vozidla Pandur II 8x8, houfnice DANA M2 a lehké protiletadlové komplety Viktor. Firma pokračovala v dodávkách modernizovaných tanků T-72, bojových vozidel pěchoty i dalších kategorií zbraní a munice. „Z bezpečnostních důvodů nemůžeme sdělovat detaily o našich zakázkách a zákaznících. Platí, že více než dvě třetiny tržeb jsme realizovali ve státech NATO, dalšími významnými teritorii jsou pro nás samozřejmě Ukrajina či Indonésie,“ uvedl obchodní ředitel firmy Jiří Doležel.

Zbrojovka Excalibur Army kvůli rostoucí poptávce po vojenské technice investuje ve svém závodě ve Šternberku zhruba 650 milionů korun do stavby další montážní haly a instalace nových technologií. Díky tomuto projektu vznikne 200 pracovních míst. Hala bude uvedena do zkušebního provozu na začátku roku 2025. „Zaměřena bude na montáž kolové techniky, a to zejména houfnic Dita, Dana, Caesar a Morana, dále na montáž vozidel Patriot, ženijní techniky a vyprošťovací techniky AM-50, AM-70, TREVA 30 a TRCV 30,“ stojí ve výroční zprávě za rok 2022.

Firmy holdingu CSG, který vlastní Michal Strnad, působí v automobilovém, železničním, leteckém i hodinářském průmyslu a vyrábějí zbraně, munici či speciální vozidla. Nejznámějším členem holdingu je kopřivnická automobilka Tatra Trucks.

