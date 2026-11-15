Babiš potřebuje demonstrace jako prase drbání
Největší demonstrace od listopadu 1989 se symbolicky koná také v listopadu. Záminkou jsou televizní poplatky, podstatou však je, stejně jako před sedmatřiceti lety, nespokojenost s vládou. Tehdy se režim rychle zhroutil, vyžene tentokrát půlmilionová Letná osazenstvo Strakovky?
Vláda si je tentokrát jistá v kramflecích. Vyhrála demokratické volby a drží většinu ve Sněmovně. Demonstraci vysedí a pojede dál. Obří setkání však má svůj význam. Babiš si nemůže myslet, že mu projde úplně všechno. Záminkou se staly televizní poplatky, ale za plným náměstím je rok arogance této vlády.
Babiš musí vidět, že spojenectví zejména s Motoristy, s jejich stylem politiky a neustálými provokacemi, mu škodí. On by se na nějaké poplatky nejraději vykašlal. Ale aby se mu nerozpadla vláda, musí jejich zrušení podporovat. Babiš by nejraději nerušeně vládnul, tak nějak v klidu, bez demonstrací. Rád by lidem nosil dobré zprávy, jak se o ně stará, jak v Bruselu bojuje za naše zájmy.
Hnutí STAN podle říjnového modelu Kantaru stahuje náskok ANO na šest procentních bodů. Všechny vládní strany oslabují, Motoristé by vypadli ze Sněmovny a SPD se drží jen těsně nad hranicí.
Starostové dotahují ANO. Babiš má už jen šestibodový náskok, Motoristé by přišli o Sněmovnu
Politika
Hnutí STAN podle říjnového modelu Kantaru stahuje náskok ANO na šest procentních bodů. Všechny vládní strany oslabují, Motoristé by vypadli ze Sněmovny a SPD se drží jen těsně nad hranicí.
Jenže Češi nejsou stádo ovcí, které stačí nakrmit a poslat na dovolenou k moři. Je dobré si při výročí sametové revoluce připomenout, že vládnutí není o technologii, ale zejména o hodnotách. Babiš vykládá, že není ideolog, ale pragmatik. I podle výběru koaličních partnerů je jasné, že vládní politici nerespektují hodnoty, které bychom naopak měli rozvíjet. Ať už jde o základní slušnost, respekt k druhým, pokoru.
Před sedmatřiceti lety jsme si proti komunistům vybojovali svobodu a demokracii. Přestože komunistické myšlení nevymizelo, o tyto dvě hodnoty nepřijdeme, nejsme v Rusku. Ostatně, hnutí ANO dostalo v senátních volbách pěkně na zadek.
Babišova vláda cíleně rozkládá právní stát a instituce. Pohání ji osobní pomsta předsedů vládních stran i opojení nekontrolovanou mocí. Kulturní války přitom slouží jako kouřová clona pro ovládnutí státu. Nedělní demonstrace na Letné ukáže sílu ulice. Měla by ale také otevřít cestu k zásadní proměně politické opozice. Samotné zpívání Babiše nezastaví.
David Ondráčka: Babiše zpívání nezastaví. Po Letné musí přijít rekonstrukce politické opoziční nabídky
Názory
Babišova vláda cíleně rozkládá právní stát a instituce. Pohání ji osobní pomsta předsedů vládních stran i opojení nekontrolovanou mocí. Kulturní války přitom slouží jako kouřová clona pro ovládnutí státu. Nedělní demonstrace na Letné ukáže sílu ulice. Měla by ale také otevřít cestu k zásadní proměně politické opozice. Samotné zpívání Babiše nezastaví.
Od Macinky nebo Okamury můžeme k demonstraci čekat nějaké poťouchlosti. Babišovi jde o víc. On by si chtěl touto vládou postavit pomník. Bylo by dobré, kdyby dostal zpětnou vazbu, že na něj může zapomenout.
Praha má vedení
Kromě demonstrace máme v Praze ještě jednu novinku, nové vedení města. Starostové přizvali k vládnutí ODS a Prahu sobě. Přestože se může zdát, že jde o silnou koalici – přece jen má k dispozici 47 křesel z 65 –, opak může být pravdou. Stačí, aby Starostové nebo ODS byli nespokojení, a je konec.
Hlavní město má nové vedení. Petr Hlaváček, budoucí primátor za Starosty, se domluvil s Tomášem Portlíkem z ODS, přizvali i Adama Scheinherra z Prahy sobě. Otázkou zůstává, zda více stran znamená silnější, akčnější vedení města.
Dalibor Martínek: Scheinherr, časovaná bomba ve vedení Prahy
Názory
Hlavní město má nové vedení. Petr Hlaváček, budoucí primátor za Starosty, se domluvil s Tomášem Portlíkem z ODS, přizvali i Adama Scheinherra z Prahy sobě. Otázkou zůstává, zda více stran znamená silnější, akčnější vedení města.
Spojení tří subjektů paradoxně může zvyšovat napětí mezi partnery. Ve hře je více osob, více zájmů. Nová radniční koalice připomíná dort od pejska a kočičky. První spory už byly při sestavování koalice, jak sdělil Tomáš Portlík, například kolem změn parkovacích zón. „Nebylo to jednoduché,“ pravil.
Šéf Starostů si pochvaluje, že nové vedení zastupuje úctyhodných 63 procent Pražanů. To však nemusí být podstatné. Méně je někdy více.