Dalibor Martínek: Babiš brzdí, začíná chápat sílu ulice
Po prohraných senátních volbách Andrej Babiš prohlašoval, že Senát, o který měl předtím eminentní zájem, nepotřebuje, protože má ve Sněmovně převahu sto osmi hlasů, demokraticky zvolených, a prosadí si tedy, co chce. Pár dní nato v nočních hodinách zahájil zestátňování České televize. Nepočítal s jedním aspektem, s ulicí.
Babiš teď mediálně vysvětluje, že noční schválení zákona o změně financování veřejnoprávních médií v prvním čtení je otevřením diskuse. Začal hasit požár, když do ulic vyšly tisíce lidí a na budovu Sněmovny letěla dlažební kostka. V Česku věc nebývalá.
Téma České televize Babiše extra nebaví. Chtěl by se národu předvést jako zdatný lídr, který vede zemi manažersky k prosperitě. Z Alžírska doveze plyn, sjedná spoustu obchodních kontraktů, v Bruselu nám zařídí nižší ceny energií. Má rád mír, možná ho sjedná na Ukrajině. O schodku státního rozpočtu ve výši 386 miliard na příští rok se nebavme, je prorůstový.
Tisíce lidí zaplnily dnes odpoledne Staroměstské náměstí v Praze na demonstraci proti zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát. Demonstraci Ruce pryč od médií uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který se vymezil i proti způsobu, jímž vládní poslanci návrh v sobotu ve 4:36 poslali do druhého čtení. Předseda spolku Mikuláš Minář vyzval v úvodu shromáždění premiéra Andreje Babiše (ANO) a další politiky vládní koalice, aby návrh zákona stáhli a přestali demontovat demokratické pilíře společnosti. Vyzval ho také k veřejné diskusi. Zároveň oznámil další shromáždění na 15. listopadu na Letenské pláni.
Vláda to na Staromáku schytává za změnu financování veřejnoprávních médií
Politika
Tisíce lidí zaplnily dnes odpoledne Staroměstské náměstí v Praze na demonstraci proti zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát. Demonstraci Ruce pryč od médií uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který se vymezil i proti způsobu, jímž vládní poslanci návrh v sobotu ve 4:36 poslali do druhého čtení. Předseda spolku Mikuláš Minář vyzval v úvodu shromáždění premiéra Andreje Babiše (ANO) a další politiky vládní koalice, aby návrh zákona stáhli a přestali demontovat demokratické pilíře společnosti. Vyzval ho také k veřejné diskusi. Zároveň oznámil další shromáždění na 15. listopadu na Letenské pláni.
Rozhodně se však premiér nechtěl věnovat provokaci poloviny národa, která není na jeho straně, nějakým financováním veřejnoprávních médií. Nicméně jeho sto osmička mu toto téma přinesla. Zaťatý Tomio Okamura, který nepřenesl přes srdce, že ho Česká televize v jejíich očích málo respektovala a málo zvala do diskusních pořadů, si v rámci koalice prosadil změnu financování.
Záměrem je udušení, utýrání televize. „Je sprosté a nemorální platit za něco, co nepoužívám, a co navíc pracuje proti mým zájmům, proti zájmům mojí země a mého národa,“ uvedl šéf Poslanecké sněmovny Okamura. A Babiš musí držet basu, aby mohl dál vykládat, jak je vládní koalice pevná a jak drží při sobě.
Promluvila ulice
Jenže proti záměru Tomia Okamury ovládnout Českou televizi se vzedmula vlna odporu. Zaplněné Staroměstské náměstí vzbudilo pozornost zahraničních médií. Zaměstnanci televize a rozhlasu vyhlásili na úterý 3. listopadu stávku. K protestům se připojují studenti pražské DAMU, taktéž studenti brněnské Masarykovy univerzity. A připojovat se budou studenti dalších a dalších vysokých škol. Dokdy se může vláda tvářit, že se jí to netýká, že rozhodly volby?
Babišovi se situace začíná vymykat z rukou. Podle jeho představ to měl být souboj s opozicí. Myslel si, že opozici řečnicky převálcuje, když bude například tvrdit, že státní financování veřejných médií je v Evropě standardní. A očekával, že opozice bude říkat, že jde o postupné nahlodávání demokracie, čemuž se následně vysměje.
Jenže. Sílu studentů a plných náměstí nelze podceňovat. Už jsme to zažili, například jak komunista Miroslav Štěpán vykládal v listopadu 1989 dělníkům ČKD, že studenti jsou jen nějací floutci, na které nemůžeme brát ohled. Byl vypískán. A skončil v base.
Z boje o Českou televizi a potažmo rozhlas se stala otevřená válka mezi koalicí a opozicí. Jedni mluví o neškodné změně způsobu financování, druzí o demontáži demokracie. Zůstává záhadou, proč se vláda věnuje zrovna televizi, fungujícímu mechanismu. Nabízí se jediné vysvětlení.
Cílem není zlepšit hospodaření ČT. Cílem je ji uškrtit
Názory
Z boje o Českou televizi a potažmo rozhlas se stala otevřená válka mezi koalicí a opozicí. Jedni mluví o neškodné změně způsobu financování, druzí o demontáži demokracie. Zůstává záhadou, proč se vláda věnuje zrovna televizi, fungujícímu mechanismu. Nabízí se jediné vysvětlení.
Babiš je ve čtení situace protřelý a současné dění si uvědomuje. Ví, že to nočním hlasováním přepískli, ale zatím si musí trvat na svém. Začal v pokornějším tónu vysvětlovat, že zákon o financování se dá ještě jaksi upravovat a vylepšovat. Nicméně, ve svém stylu se navezl do šéfa Českého rozhlasu Reného Zavorala, že on není na jeho úrovni, aby s ním jednal. A jestli se mu změny nelíbí, ať odstoupí. Jenže díky Babišovu útoku se Zavoral, doteď vzorný kádr, stává mediální hvězdou.
Babiš vnímá, že se začíná dít něco, co přestává mít pod kontrolou. Zákon prý nestáhne. Nechce přijít o sto osmičku. Česká televize se stala jiskrou potenciálního ohně. Babiš, stejně jako všichni Češi, přemýšlí, jestli nastává společenský breakpoint. Čekají nás víkendy plných náměstí. Vláda si s Českou televizí nadrobila.