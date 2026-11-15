Koncerty jako zlatý důl. Mnichov staví arénu za deset miliard, Česko rozehrálo vlastní hru
Mnichov staví koncertní megahalu za více než deset miliard korun, která má přilákat 20 tisíc fanoušků na jednu show a regionu přinášet ekonomický efekt 350 milionů eur ročně. Pozadu nezůstává ani Česko, kde vznikají projekty za miliardy korun. Koncertní byznys totiž dávno není jen o hudbě. Ve hře jsou miliardové příjmy pro hotely, restaurace i celá města a jejich okolí.
Koncertní haly už dávno nejsou jen místem, kde se odehraje vystoupení světové hvězdy nebo sportovní utkání. Stávají se významnými investičními projekty, které mají přinášet peníze také hotelům, restauracím, obchodům a dalším službám.
Jedním z nejambicióznějších evropských záměrů je nová Munich Arena, jejíž výstavba oficiálně odstartovala 28. října nedaleko mnichovského letiště. Hala s kapacitou až 20 tisíc diváků má být dokončena v roce 2029 a na rozdíl od běžných multifunkčních arén bude od počátku navržena především pro koncerty a živou hudbu.
Za projektem stojí společnost Munich Arena Property, která do výstavby investuje více než 400 milionů eur (asi 9,8 miliardy korun). Celý areál bude financován soukromým kapitálem a kromě koncertní haly zahrne také hotel, dopravní infrastrukturu a veřejné prostory. Výstavbu a koordinaci projektu řídí mezinárodní poradenská společnost Drees & Sommer, která působí rovněž v České republice.
Podle studie Deloitte by nová aréna měla po otevření vytvářet pro Mnichov a okolní region hrubou přidanou hodnotu přibližně 350 milionů eur ročně. Nejde tedy o předpokládané tržby samotné haly, ale o širší ekonomický přínos včetně navazujících služeb.
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„Máme velmi jasnou vizi. Chceme, aby se mnichovská aréna stala evropskou hlavní scénou živé zábavy. Místem, které přitahuje a inspiruje lidi z blízka i z dálky a kde se z koncertních večerů stávají vzpomínky na celý život,“ říká šéf společnosti Munich Arena Property Lorenz Schmid.
Fasáda inspirovaná bavorskou vlajkou
Novou mnichovskou dominantu navrhlo londýnské architektonické studio Populous. Sedmipodlažní hala o rozloze přibližně 50 tisíc metrů čtverečních bude mít výraznou fasádu inspirovanou kosočtvercovým vzorem bavorské vlajky, doplněnou transparentní LED sítí. Uvnitř budou strmě stoupající tribuny uspořádány kolem jeviště do podkovy v úhlu 270 stupňů, aby diváci měli co nejlepší výhled na vystupující.
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Nová aréna má nabídnout špičkové zázemí pro největší světové koncertní show včetně náročných světelných efektů a velkolepých pódiových konstrukcí. Investoři zároveň myslí na udržitelnost. Část elektřiny mají zajišťovat solární panely na střechách arény a přilehlého hotelu. Výhodou je také poloha u mnichovského letiště, díky níž budou moci návštěvníci využívat veřejnou dopravu i stávající parkoviště.
V Česku vznikají projekty za miliardy
Také v Česku se investice do moderních hal počítají v miliardách korun. Jedním z nejvýraznějších příkladů je Horácká multifunkční aréna v Jihlavě, která se otevřela v listopadu 2025. Stavba za přibližně 2,2 miliardy korun vznikla podle návrhu architektonického studia Chybik + Kristof a při koncertech pojme více než sedm tisíc návštěvníků.
Vedle hokejového stadionu nabízí také restaurace, hotel, fitness centrum a další služby. Na její střeše se dokonce nachází veřejně přístupný běžecký ovál.
Červená aréna v Jihlavě zastínila pražské i brněnské stavby. Nejvyšší ocenění Grand Prix Architektů 2026 získalo studio Chybik + Kristof. Porotu zaujaly také nové nádraží v pražských Bubnech, školka ve Vokovicích či proměna plzeňské náplavky. Česká architektura ukazuje, že velké věci vznikají i mimo metropole.
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Červená aréna v Jihlavě zastínila pražské i brněnské stavby. Nejvyšší ocenění Grand Prix Architektů 2026 získalo studio Chybik + Kristof. Porotu zaujaly také nové nádraží v pražských Bubnech, školka ve Vokovicích či proměna plzeňské náplavky. Česká architektura ukazuje, že velké věci vznikají i mimo metropole.
Jihlavská aréna navíc sklízí úspěchy i mezi architekty. V říjnu získala nejvyšší ocenění Grand Prix Architektů 2026 a naposledy také hlavní cenu České ceny za architekturu. Uspěla rovněž v hlasování veřejnosti. Projekt tak ukazuje, že moderní arény nemusejí fungovat pouze během koncertů či sportovních utkání, ale mohou se stát přirozenou součástí každodenního života města.
Brno staví, Praha sází na koncertního giganta
Další velká investice vzniká v Brně. Na tamním výstavišti se buduje multifunkční hala s kapacitou přibližně 13 tisíc diváků, která má sloužit především hokejové Kometě, ale také koncertům a dalším kulturním akcím.
Projekt s investičními náklady v řádu šesti miliard korun patří k největším strategickým stavbám města. Na rozdíl od Mnichova, kde výstavbu financuje soukromý kapitál, je brněnská hala založena na veřejném financování. Evropská komise v roce 2023 schválila pro projekt veřejnou podporu ve výši 204 milionů eur.
Bývalá skládka se má proměnit v jednu z největších hokejových arén v Evropě. Pardubické „vejce“ za 12,5 miliardy dostalo stavební povolení. Do haly se při hokeji vejde přes 22 tisíc lidí, na koncert až 25 tisíc.
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Bývalá skládka se má proměnit v jednu z největších hokejových arén v Evropě. Pardubické „vejce“ za 12,5 miliardy dostalo stavební povolení. Do haly se při hokeji vejde přes 22 tisíc lidí, na koncert až 25 tisíc.
Velké změny čekají také pražský koncertní trh. Světový koncertní gigant Live Nation uzavřel se skupinou PPF dohodu o vytvoření společného podniku, v němž má získat 51procentní podíl a bude se podílet na provozu O2 areny, O2 universa a Fora Karlín. Cílem je modernizace zázemí a přilákání většího počtu světových interpretů a mezinárodních akcí.
Vlastnictví samotných hal se nemění a dokončení transakce podléhá regulatornímu schválení.
Právě Live Nation je přitom také strategickým partnerem nové mnichovské arény. Světový koncertní byznys se tak stále výrazněji propojuje s realitními investicemi a rozvojem městské infrastruktury. Zatímco Mnichov sází na specializovanou koncertní halu, české projekty kombinují sport, kulturu a další služby. Společné mají jedno: jejich ekonomický význam už dávno nekončí u prodaných vstupenek.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.