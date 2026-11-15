Biohacking: Na prochlazení je dobrý nejen olej z oliv, ale i jejich listy
S příchodem chladnějších dnů se znovu dostává do popředí otázka, jak podpořit přirozenou obranyschopnost organismu a lépe se vypořádat s obdobím častějších nachlazení a respiračních infekcí. Pozornost přitahují také rostliny, které se po staletí využívají v tradičním léčitelství. Jednou z nich je olivovník.
Jeho plody a olej známe především jako potraviny, ale v tradiční medicíně se uplatňují také jeho listy. Staří Egypťané je podle historických pramenů používali při balzamování, později se uplatňovaly v lidovém léčitelství, zejména při horečkách.
Nejčastěji se z nich připravoval čaj nebo odvar, zatímco dnešní doplňky stravy obvykle obsahují koncentrované výtažky. Ty vykazují antibakteriální a antivirové vlastnosti a v posledních desetiletích se staly předmětem vědeckého výzkumu.
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Nejdůležitější účinnou látkou olivových listů je oleuropein, hořký fenolický glykosid ze skupiny secoiridoidů. Listy obsahují také tyrosol, flavonoidy a další fenolické sloučeniny. Jejich zastoupení se mění podle odrůdy olivovníku, stáří listů, podmínek pěstování i způsobu zpracování.
Právě polyfenoly, zejména oleuropein a jeho deriváty, jsou spojovány s řadou biologických účinků. Vedle antimikrobiální aktivity se zkoumá také jejich antioxidační a protizánětlivé působení, které může být důležité pro správnou funkci imunitního systému.
Přehled publikovaný v časopise Molecules shrnuje řadu laboratorních studií, ve kterých výtažky z listů působily proti různým bakteriím, například Escherichia coli, Staphylococcus aureus a Pseudomonas aeruginosa, i proti kvasince Candida albicans. Účinek souvisí mimo jiné se schopností některých složek narušovat bakteriální buněčné struktury a ovlivňovat jejich životní procesy.
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Výzkum se zaměřuje také na to, zda mohou látky z olivových listů zasahovat do tvorby bakteriálních biofilmů, tedy ochranných vrstev, které mikroorganismům pomáhají přežívat a zvyšují jejich odolnost vůči nepříznivým podmínkám. Právě biofilmy představují významný problém například u některých chronických infekcí.
Pomoc v boji proti virům
Pozornost vzbudily také antivirové vlastnosti olivového listu. Už od konce 60. let se zkoumal derivát oleuropeinu, kterému byly připisovány účinky proti různým virům. Pozdější buněčné experimenty ukázaly, že výtažek z olivových listů může bránit viru herpes simplex 1 ve vstupu do buněk.
Na tyto poznatky navázaly také klinické studie zaměřené na léčbu oparů. V jedné z nich se porovnával krém s dvouprocentním výtažkem z olivových listů s pětiprocentním krémem s účinnou látkou acyklovirem. U skupiny používající olivový přípravek trvalo hojení v průměru 2,8 dne, zatímco u skupiny s acyklovirem pět dní.
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Další studie u pacientů s opakovanými opary porovnávala olivový gel s acyklovirem. Mezi přípravky nebyl zjištěn významný rozdíl v míře bolesti, v olivové skupině se však strupy odloučily dříve. Další laboratorní výzkum se zaměřil na standardizovaný vodný extrakt bohatý na derivát oleuropeinu, který vykazoval aktivitu proti viru chřipky i v porovnání s antivirotikem.
Vliv na imunitu a záněty
Olivový list se však nezkoumá pouze kvůli přímému působení na viry a bakterie. Důležitá je také jeho schopnost ovlivňovat imunitní a zánětlivé procesy v organismu. Imunitní systém musí totiž nejen rozpoznat a eliminovat původce infekce, ale také regulovat intenzitu své odpovědi.
Příliš slabá reakce nemusí infekci dostatečně zvládnout, zatímco nadměrná zánětlivá aktivita může přispívat k poškození vlastních tkání. Některé polyfenoly z olivových listů vykazují imunomodulační účinky, což znamená, že mohou ovlivňovat aktivitu a vzájemnou komunikaci imunitních buněk. Studie publikovaná v roce 2018 se zabývala přímo působením výtažků z olivových listů na lidskou imunitní odpověď a popsala jejich schopnost modulovat některé imunitní mechanismy.
Olivové listy lze užívat v podobě čaje, odvaru nebo doplňků stravy ve formě kapslí či tekutého extraktu. Čaj se připravuje ze sušených, případně čerstvých listů, které se zalijí horkou vodou. Vzhledem k jejich výrazně hořké chuti se někdy kombinují s dalšími bylinami, například mátou nebo meduňkou.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.