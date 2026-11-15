Stavební spořitelny půjčily do října lidem na rekonstrukce více než za celý loňský rok
Stavební spořitelny letos do konce října poskytly lidem nezajištěné úvěry za 39,4 miliardy korun. Je to víc než za celý rok 2025 a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to znamená nárůst o 23,3 procenta. Počet smluv o stavebním spoření naopak meziročně klesl o 16,6 procenta na 304 596. Snížila se také úhrnná cílová částka, na kterou lidé spoří. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen.
Počet poskytnutých úvěrů se proti stejnému období loňského roku zvýšil o 4,9 procenta na 38 928. Průměrná výše úvěru tak letos činí 1,01 milionu korun, ve srovnání s loňskem se zvýšila zhruba o 150 tisíc korun. Za nezajištěné úvěry lidé neručí vlastní nemovitostí, domácnosti je podle stavebních spořitelen nejčastěji čerpají k rekonstrukci bydlení.
Nových smluv o stavebním spoření ubylo, spořitelny jich do konce října uzavřely 304 596, zatímco před rokem to bylo 365 355. Snížila se i cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. V úhrnu dosáhla 211,6 miliardy korun, o 13,3 procenta méně než před rokem.
Úroky rostou, splátky bobtnají, ale hypoteční byznys dál jen kvete. Banky v říjnu poskytly hypotéky za 37,2 miliardy korun, o pět procent více než v září. Průměrná sazba nových úvěrů přitom vzrostla na 5,24 procenta a modelová měsíční splátka se vyšplhala k 27 tisícům korun.
Hypoteční drahota nekončí. Ba naopak
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Úroky rostou, splátky bobtnají, ale hypoteční byznys dál jen kvete. Banky v říjnu poskytly hypotéky za 37,2 miliardy korun, o pět procent více než v září. Průměrná sazba nových úvěrů přitom vzrostla na 5,24 procenta a modelová měsíční splátka se vyšplhala k 27 tisícům korun.
Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly nezajištěné úvěry pro fyzické osoby za 38,8 miliardy korun, meziročně o 41,5 procenta víc. Počet nových smluv o stavebním spoření loni meziročně klesl o 3,4 procenta na 437 067.
Objem poskytnutých nezajištěných úvěrů pro fyzické osoby leden až říjen 2026:
|spořitelna
|úvěry (v mld. Kč, zaokrouhleno)
|meziroční změna (v pct)
|celkem smluv (v tis.)
|ČSOB Stavební spořitelna
|11,8
|+40,7
|835
|SSČS
|13,0
|+7,2
|611
|Modrá pyramida
|2,4
|-11,8
|363
|Raiffeisen stavební spořitelna
|12,2
|+40,1
|500
|Moneta stavební spořitelna
|0,002
|-59,1
|234
|celkem
|39 408
|+23,3
|2 543
|zdroj: stavební spořitelny
České nemovitosti dál zdražují a ve třetím čtvrtletí se jejich ceny dostaly na nová maxima. Byty meziročně přidaly 9,3 procenta, rodinné domy 8,4 procenta a nejrychleji rostly ceny pozemků, které zdražily o více než desetinu. U bytů se ale tempo růstu začíná brzdit, mimo jiné kvůli dražším hypotékám a přísnějším podmínkám pro financování investičních nemovitostí.
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České nemovitosti dál zdražují a ve třetím čtvrtletí se jejich ceny dostaly na nová maxima. Byty meziročně přidaly 9,3 procenta, rodinné domy 8,4 procenta a nejrychleji rostly ceny pozemků, které zdražily o více než desetinu. U bytů se ale tempo růstu začíná brzdit, mimo jiné kvůli dražším hypotékám a přísnějším podmínkám pro financování investičních nemovitostí.
Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.