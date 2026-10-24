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newstream.cz Politika Konec koncesionářských poplatků je blíž. Sněmovna zažila dvacetihodinovou bitvu

Konec koncesionářských poplatků je blíž. Sněmovna zažila dvacetihodinovou bitvu

Nedělní debata
ČTK
ČTK, fry
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Vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků prošel po téměř dvacetihodinovém jednání prvním čtením. Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítla opoziční pokusy předlohu zamítnout či vrátit k přepracování. Česká televize a Český rozhlas by nově dostávaly peníze přímo ze státního rozpočtu, zároveň by ale měly k dispozici méně prostředků než letos.

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila ve Sněmovně další postup návrhu, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je přímým financováním České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu. Opozice se pokusila novelu v prvním čtení zamítnout nebo vrátit kabinetu k přepracování, pro oba návrhy ale získala pouze 81 hlasů ze 177 přítomných poslanců. Proti předloze hlasovali poslanci ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Návrh nyní zamíří do výboru pro média a kulturu.

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku ČTK

Vyhrocená atmosféra

Projednávání provázela mimořádně vyhrocená atmosféra. Koalice návrh v pátek nečekaně zařadila k přednostnímu projednání, následně prosadila pevný čas hlasování a omezila řečnickou dobu. Úvodní debata tak trvala přibližně devět hodin a k řečništi se nedostalo 65 řádně přihlášených poslanců. Opozice kvůli tomu zpochybňuje postup vládní většiny a někteří její zástupci tvrdí, že by kvůli principům parlamentní demokracie nemusel obstát před Ústavním soudem. Celý jednací den včetně přestávek trval zhruba 20 hodin a po hlasování byla schůze přerušena do 3. listopadu.

Protestující na Malostranském náměstí ČTK

Opozice varuje před zestátněním médií

Opoziční strany označují přesun financování pod státní rozpočet za ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií a hovoří i o jejich „zestátnění“ či destrukci. Vládní tábor takovou interpretaci odmítá a tvrdí, že změna způsobu financování nepředstavuje útok na demokracii. Spor se vyostřil už při samotném zahájení debaty, kdy opoziční předáci využívali přednostní právo a následně se střetli s koalicí také kvůli hlasování o žádostech všech pěti opozičních klubů o přestávky.

Radim Fiala (SPD)

Michal Nosek: Poplatky zmizí, účet zůstane. Vláda si chce vzít média do rozpočtu

Názory

Zrušení televizních a rozhlasových poplatků se dobře prodává jako úleva domácnostem. Náklady na veřejnoprávní média tím ale nezmizí. Vláda je chce přesunout do státního rozpočtu a zároveň financování omezit. Podstatná otázka proto zní, co za své peníze veřejnost dostane a jak budou redakce chráněny před politiky, o jejichž práci mají informovat. Opoziční spekulace o povolebních motivech tuto debatu jen odvádějí stranou.

Michal Nosek

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Podle návrhu má Česká televize příští rok dostat ze státního rozpočtu 5,74 miliardy korun, tedy o miliardu méně, než letos plánuje vybrat na poplatcích. Český rozhlas má získat 2,065 miliardy korun, přibližně o 400 milionů méně. Financování by se tak objemem vrátilo zhruba na úroveň roku 2024, před zvýšení poplatků a rozšíření počtu jejich plátců, které prosadila předchozí vláda Petra Fialy.

Protestující na Malostranském náměstí ČTK

Poplatky mají úplně skončit

Novela současný zákon o rozhlasových a televizních poplatcích zcela ruší. Peníze by obě média dostávala ze státního rozpočtu v pravidelných měsíčních platbách. Návrh zároveň počítá s valorizací: pokud by součet ročních měr inflace dosáhl deseti procent, státní příspěvek by se o deset procent zvýšil. Podobný valorizační mechanismus už obsahuje i současná právní úprava poplatků.

Hynek Chudárek, ředitel ČT

Spor o poplatky přerostl ve stávku. Pracovníci ČT a rozhlasu chystají celodenní protest

Zprávy z firem

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Reagují na rozhodnutí vládní koalice přednostně projednat zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Protest se má projevit i ve vysílání. Podle iniciativy Veřejnoprávně plánované financování ze státního rozpočtu ohrožuje nezávislost obou institucí, vláda změnu obhajuje úlevou pro občany a firmy.

nos

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Opozice neuspěla ani s požadavkem, aby návrh kromě výboru pro média a kulturu posoudilo dalších 14 sněmovních výborů. Po bouřlivém prvním čtení tak novela pokračuje legislativním procesem a spor o budoucí financování České televize a Českého rozhlasu se přesouvá do dalšího kola.

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